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الحزب الإتحادي المــُوحـد: أبريل ثورة خالدة في تاريخنا

05-04-2018, 09:26 PM

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الحزب الإتحادي المــُوحـد: أبريل ثورة خالدة في تاريخنا

    09:26 PM April, 05 2018

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    بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحِزب الإتِحادى (المُوًحَد)
    The Unified Unionist Party
    السودان وطن للجميع

    التاريخ: 5 أبريل 2018


    تَزْدَد أزمة بلادنا تعقيداً يوماً بعد يوم في ظل تسلط جماعة الإسلام السياسي عليها لأكثر من ربع قرن بإستخدامها لكل أشكال القهر والعنف ضد بنات وأبناء شعبنا ظانةً بذلك أنها يمكن أن تَفُت في عضدهم أو تُهِن من عزيمتهم جاهلة أو متجاهلة تاريخ شعبنا الطارف في الثورة علي الطغاة والإنتفاض ضد الظلم والظلام في أكتوبر 1964 ومارس/ أبريل 1985 التي نُعايش ذكرياتها هذه الأيام، إن جماعة الإسلام السياسي وهي تعيش أيامها الأخيرة بعد تَرَنُح مشروعها اللاحضاري وسقوطه سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وأخلاقياً في بلادنا بعد أن إستنفد كل الفُرص والسوانح حوالي 29 عاماً رغم إنفراده بكل مكونات ومؤسسات الدولة السودانية إلا أننا لم نجن منه إلا فواجع الإنقسام ومآسي التردي التي ضربت كل أوجه الحياة في بلادنا.
    إننا في الحزب الإتحادي الموحد وفي إطار مشروعنا الوطني المُناهض لجماعة الإسلام السياسي وسياساتها العقيمة إنما نستلهم ذكريات الأمس القريب في الإنتفاض علي النظام المايوي البغيض وإزالته ومحاكمة رموزه أمام قضاء عادل ونزيه وهي ذكريات توجب علينا أن نعتبر فما أجًل وأوجب الإعتبار ونحن نتصدي لنظام جماعة الإسلام السياسي وحلفائها في الداخل والخارج.
    إن أهًم العِبر والدروس المستخلصة من ثورة أبريل الخالدة هي وحدة وتماسك المعارضة وشدة تلاحمها في مواجهة تلكم السُلطة المايوية الغاشمة وبها كان الإنتصار لشعبنا، وهو ذات الأمر المطلوب وبشدة في مواجهة سلطة جماعة الإسلام السياسي التي تتدثر بدثار الدين وهو منها براء وتتزود من حلفائها ورصفائها في الداخل والخارج وهي تواجه شعبنا الأبي.
    إننا في الحزب الإتحادي الموحد لا نكتفي فقط بالإحتفاء بهذه الثورة العظيمة لكننا ندعو كافة جماهير شعبنا ممثلا ً في أحزابه وحركاته المسلحة ومنظماته المجتمعية ومجموعاته الشبابية للتكاتف والتعاضد من أجل إعادة بناء دولة الحرية والمواطنة والمساواة والعدالة والسلام بديلاً لدولة العنف والقهر والظلم والذل والإهانة والجوع والمرض والفقر
    التي تمددت علي كل شبر من تراب الوطن الغالي شرقا ً وغربا ُ شمالا ً وجنوباً ووسطا ً ..



    كونوا معنا من أجل أهلنا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق
    الحزب الإتحادي الموحد بريد إلكتروني: [email protected]
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