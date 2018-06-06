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الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي بيان ترحيب

    11:00 PM June, 06 2018

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    بهذا ترحب حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي بإعلان إنضمام الرفاق القادة إلى صفوف الحركة، و الرفاق هم، الرفيق محمد دريج، و الرفيق إسماعيل عيسى (بوب) و الرفيق عصام عثمان آدم، و تعتبر الحركة إنضمام الرفاق إلى صفوفها لهو إضافة حقيقية، و يؤكد مسعى الحركة في توحيد الصف الثوري ليشمل جميع القادة الأفراد و المجموعات و الفصائل و بما يعيد الثورة إلى وحدتها و تحقيق أهدافها في أقرب وقت ممكن من خلال توحيد الرؤية و الجهود و العمل الموحد.

    و إذ ترحب الحركة بالرفاق المذكورين فإنها ترحب فيهم الروح الثورية العالية و قدراتهم و مهاراتهم المتقدمة و عزيمتهم و إرادتهم التي لم تلين و لم تنكسر رغم ما مرت و تمر به الثورة، و ثباتهم النهائي حيال قضية التحرير في السودان، و رغبتهم الأكيدة في بناء وطن مستقر قوامه القيم الإنسانية النبيلة.

    كما تناشد الحركة في المنطلق جميع أفراد الشعب السوداني و الرفاق الثوار الذين قذفت بهم رياح الثورة خارج دائرة الفعل، إلى ضرورة إستعادة الإرادة و اللحاق بركب الثورة، و كذلك تجدد الحركة مناشدتها جميع القوى الثورة و القوى السياسية الأخرى إلى وحدة الصف، و العمل نحو إحداث التغيير بما يحقق أهداف الثورة، و إنهاء معاناة الشعب السوداني، و بناء دولة الكرامة و الأمن و الإستقرار.



    و سننتصر



    نورالدين كوكي

    نائب أمين الإعلام و الناطق الرسمي للحركة

    5 / يونيو / 2018م
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