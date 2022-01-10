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زهير ابو الزهراء-السودان

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الحرية والتغيير- التوافق الوطني تعلن عن تفاهمات مع الاتحادي الأصل والقوى الوطنية



الخرطوم- الصيحة



كشف المتحدث باسم الحرية والتغيير التوافق الوطني، محمد زكريا، عن توقيع وثيقة مع القوى الوطنية والحزب الاتحادي الأصل الأسبوع القادم.



وقال محمد زكريا لـ(سودان تربيون)، إن هناك تقارباً في الرؤى والمواقف بين التوافق الوطني والحرية والتغيير – القوى الوطنية – وإن الطرفين ينتظر أن التقيا أمس الجمعة لمناقشة رؤية كل كتلة حول التعديلات الدستورية للوثيقة. وأضاف “التحالف سيلتقي بالحزب الاتحادي الأصل للتوفيق بين رؤية الطرفين حول التعديلات على الوثيقة الدستورية خلال الأيام القادمة”.



وأوضح المتحدث أنّ رؤية التوافق للحل تتمثل في تشكيل آلية وطنية عن طريق ترشيح أعضائها من الكتل الرئيسية في الفترة الانتقالية باستثناء المؤتمر الوطني. وأشار إلى أن الآلية الوطنية تعمل على تجميع المبادرات الموجودة في الساحة ودمجها في ورقة واحدة تمثل أساساً لاتفاق سياسي يجمع بين مكونات فترة الانتقال، على أن يتم ذلك تحت رعاية وتيسير الآلية الثلاثية كممثل للمجتمع الدولي. وأشار إلى أنهم يركزون في هذه الرؤية على حصر القضايا في مدة فترة الانتقال، هياكل السلطة، برامج ومهام الحكومة، اختيار رئيس وزراء وموضوعات الانتخابات. وتحدث زكريا عن نيّتهم مواصلة لقاءات التوافق الوطني مع السلك الدبلوماسي للإحاطة وتقديم تحديث حول مستجدات الحراك بين التوافق والقوى المدنية.















































