الحرية والتغيير: لجنة إزالة التمكين سترجع بشكلٍ مؤسسي



03:36 AM December, 22 2022 سودانيز اون لاين

زهير ابو الزهراء-السودان

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لحرية والتغيير: إزالة التمكين سترجع بشكلٍ مؤسسي وليس هنالك مقارنات بينها ومفوضية الفساد



أكّد الناطق باسم الحرية والتغيير شهاب الطيب، أنّ لجنة إزالة تمكين تفكيك نظام الثلاثين من يونيو سترجع إلى العمل بصورة أفضل من السابق بعد إجراء مراجعات عامة على بعض الصلاحيات مثل أنّ يكون لها نائب عام بدرجات تقاضي، ولجنة استئناف ومحاكم خاصة بها.



وأشار شهاب إلى أنّ المفوضية تعمل بشكلٍ عام على المراقبة والمتابعة لعمليات الفساد الذي يتمّ داخل الدولة، أما لجنة إزالة التمكين فمهمتها استرداد الأموال المنهوبة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.



وقال الطيب بحسب صحيفة اليوم التالي، الخميس: ” ليس هنالك مقارنات بين لجنة إزالة التمكين ومفوضية الفساد”.















































