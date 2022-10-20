الحرية والتغيير: التسوية أصبحت مسألة حتمية لحلّ الأزمة السودانية

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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10-20-2022, 01:25 PM

جريدة السودانى
<aجريدة السودانى
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 164

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الحرية والتغيير: التسوية أصبحت مسألة حتمية لحلّ الأزمة السودانية


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 19 2022
  • ثريا و سهيل وخراف مناوي !
  • صفقة الانقلابيين: باعوا “هيئة وادي النيل” لشراكة إماراتية مع جنرال مصري بـ 18 مليون جنيه
  • الدعم السريع يصدر بيانً عاجل
  • الشرطة تقتاد الطاقم الطبي والإداري لمستشفى المعلم
  • وزير المالية يتوقع فقدان وظائف واغلاق مؤسسات
  • النائب العام يُفوض ضابطا بالجيش لتمثيل الاتهام في قضية قتيل الاستخبارات
  • (عرمان) يُنادي السودانيين بالتظاهر لإسقاط العسكر ويُحذر من تعدد الجيوش
  • السودان .. جدل التسوية السياسية:أ. بابكر فيصل بابكر
  • من هو مهندس إصلاح الاقتصاد السوداني حتى استرد عافيته تماما اليوم ؟؟؟؟
  • عناوين الصحف الصادره الأربعاء 19 أكتوبر 2022م
  • مقال لزهير السراج بعنوان ( هل تنقصنا الوطنية )
  • ناظر الرزيقات يعلق على فديو التهديد
  • بيان حول العبارات العنصرية ضد الصحفي محجوب حسون
  • الحوري يقول-القوات المسلحة لن تعتمد دستوراً معلباً لا يتسق مع الدين والعادات والتقاليد
  • معظم قبائل دارفور تنقب عن الذهب في الشمال لكن هيهات أن ينقب شمالي في جبل عامر
  • ما أهم العوامل لنجاح التسوية السياسية المرتقبة في السودان؟

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 19 2022
  • أوكرانيا: حرب أمريكية بالوكالة كتبه بابكر عباس الأمين
  • تجربة مشاركة الحزب الشيوعي في المجلس المركزي كتبه تاج السر عثمان
  • القرار الاسترالي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية كتبه سري القدوة
  • صلاح غريبة يكتب : حان الوقت للقيام عن الأريكة!
  • قضاة الإنقاذ وسيسامنيس: دروس وعبر كتبه عماد خليفة
  • اتفاق سلام جوبا في عيده الثاني: طبعة منقحة للسودنة (2-2) كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • أهلاً بإكتوبر الأخضر .. كتبه الطيب الزين
  • بوتين تكتيك خطوط الحريق الغائب والتهام الكعكة!!! كتبه الأمين مصطفى
  • هل تنقصنا الوطنية ؟! كتبه زهير السراج
  • عام من المقاومة الباسلة لانقلاب 25 أكتوبر(2) كتبه تاج السر عثمان
  • تاني خط أحمر ..! كتبه هيثم الفضل
  • الانتهازية والنخب السياسية كتبه أمل أحمد تبيدي
  • حزب القوات المسلحة !! كتبه د. حامد برقو عبدالرحمن
  • تقية من مصر .. وتقية من الغرب ... كتبه طه احمد ابوالقاسم
  • أين نحن مما يطبخ علي نار التسوية؟!#
  • ما بين هجرة حسين خوجلي وكمال ترباس كتبه فتح الرحمن عبدالباقي























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