الحرية والتغيير: التسوية أصبحت مسألة حتمية لحلّ الأزمة السودانية

أكّدت مصادر مطّلعة بالحرية والتغيير ـ المجلس المركزي، بحسب صحيفة السوداني الصادرة، اليوم الخميس، أنّ اتّفاقهم مع العسكريين والحركات المسلّحة يمضي بروح أكثر إيجابية بسبب جلوسهم مع بعضهم البعض، الأمر الذي أدّى إلى توازن القوة بصورة جيّدة بين أطراف الاتّفاق. وقطعت المصادر، بأنّ المجتمع الدولي لا يمارس عليهم ضغوطًا بل يشجّع ويدعم الاتّفاق لحلّ الأزمة. وكشفت عن تواصل الحرية والتغيير مع عددٍ من منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، مشيرةً إلى قبولهم النسبي بالاتّفاق بعد رفضهم القاطع له.
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