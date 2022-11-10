الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال – SPLM-N بيان حول نشر أخبار غير صحيحة عن الحركة الشعبية

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10-11-2022, 04:07 PM

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الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال – SPLM-N بيان حول نشر أخبار غير صحيحة عن الحركة الشعبية

    04:07 PM October, 11 2022

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    طالعنا خبراً منشور بإسم (أواب هاشم) في صحيفة (أون-أير سودان -on air Sudan) مفادِه مُباركة عبد العزيز الحلو للإعلان السِّياسي بين التوافُق الوطني والحزب الإتحادي الدِّيمقراطي الذي تم توقيعه يوم السبت 8 أكتوبر 2022 بقاعة الصداقة، وإن السيد/ جعفر الميرغني قد تلقَّى إتصالاً هاتفياً من عبد العزيز الحلو يُبارك فيه هذا الإعلان - ونُسب الخبر لـ(مصادر مُطَّلِعة). وقد درجت عدة صحف ومواقع إسفيرية نشر أخبار عن الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال غير صحيحة - ونحن إزاء ذلك نوضِّح الآتي:

    أولاً: آراء ومواقف الحركة الشعبية تصدر فقط من الجهات الرَّسمية المخوَّل لها التصريحات أو إصدار البيانات.

    ثانياً: الحركة الشعبية غير معنية بما يتم تناقله عبر أي مصادر غير رسمية وهذا السلوك يقدح في أمانة ومصداقية ومهنية الصُحف التي تنشُر مثل هذه الأخبار. وهنالك جهات معلومة لدينا تعمل على تضليل الشعب السُّوداني وتشويه صورة الحركة الشعبية.

    ثالثاً: تحذِّر الحركة الشعبية أجهزة ووسائل الإعلام من نشر أي معلومات مُضلِّلة وغير صحيحة تخصُّها.


    الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال
    10 أكتوبر 2022

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