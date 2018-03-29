الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال/ مكتب فرنسا تنعى ياسر جعفر ابراهيم السنهوري

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر رحيل القائد المناضل جعفر ابراهيم السنهوري. كان الفقيد من احد ابرز قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان انضم الى صفوف الحركة في ثمانينات القرن الماضى لايمانه القاطع بمشروع السودان الجديد .كان فزا و متميزا في تضحياته و فكره و مناضلا جسورا تشهد له كل الجبهات التي خاضها . سنبقى على عهدك وعلى طريق الشهداء سائرون .لفقيد الحرية الرحمة ولاهله واقاربه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون الرب اعطى و الرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال/ مكتب فرنسا 29/03/2018
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة