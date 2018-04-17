الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالمملكة المتحدة وايرلندا مخرجات مؤتمر الحركةالشعبية/ شمال/قطاع

11:27 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

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في إطار مشروع بناء المكاتب الفرعية بالمملكة المتحدة وايرلندا، أقامت فرعية ( ويلز ) مؤتمرها الأول في الخامس عشر من أبريل الجاري في مدينة ( كاردف ) وشرف المؤتمر بحضور الرفاق من المكتب القيادي للحركة بقيادة رئيس الحركة الرفيق ناصر جانو والأمين العام الرفيق عبود ارويش وامين الشئون المالية الرفيق عبدالعزيز اجود . كما حضرالمؤتمر حضور فاعل للرفاق من كاردف و نيوبورت وسونسي وقد حضر المؤتمر القيادي لحركه تحرير السودان آدم حسن امين أمانة شئون التدريب و تأهيل ( عبد الواحد محمد نور ) وايضاً القائد حمزه فاروق أمين المكاتب الخارجية حزب المؤتمر السوداني وايضاً القيادي السابق لحركه تحرير السودان ( مني ) وكما حضر اللقاء القيادي السابق لحركة تحرير السودان قبل المفاصلة أحمد ابكر عضو مفاوض ( أبوجا ) و القيادي بخيت الامام رئيس حركه التحرير و العداله لإتفاقية الدوحة لسلام ورئيس الجاليه السودانيه نيوبورت والقيادي موسي بحر الدين رئيس منظمات المجتمع المدني لدارفور بكاردف والقيادي السابق لحركة تحرير السودان ( مني ) والقيادي موسي منصور القيادي السابق لحركه تحرير السودان ( مني ) وايضاً حضر المؤتمر يوسف اسماعيل برير سكرتير الجاليه السودانية وناشط منظمات المجتمع المدني في كاردف

وشدد المؤتمرون علي:

1/ بناء مؤسسة قوية في إطار برنامج ومخرجات المؤتمر الاستثنائي.

٢/ تاكيد على مشاركة المرأة بنسبة ( 30% ) حتى تتمكن من المشاركة الفاعلة في مؤسسات الحركة الشعبية.

3/ إقامة ورش عمل وكورسات تدريبية لرفع المستوى الفكري والتنظيمى لكل اعضاء الحركة من أجل نشر مشروع السودان الجديد بمفهومه الحقيقي.

كما شدد الرفاق على العمل من اجل تقوية وتطوير العمل المؤسسي للحركة الشعبية في القطاع.

وأخيرا وفي جو ديموقراطي توافقى بين المؤتمرين تم انتخاب عدد من الرفاق لقيادة العمل السياسي والتنظيمى للقطاع على أن يجتمعوا في أقرب وقت ممكن لهيكلة المكاتب وهم:

١/ الرفيق بدر الدين علي النو

٢/ الرفيق عبدالكريم خميس صلاح

٣/ الرفيق سامي صمويل كوكو

٤/ الرفيق الشعراني عباس بيتر

٥/ الرفيق سليمان ويندي كرتكيلا

٦/ الرفيق اشرف كوكو

الرفاق الاحطياطين هم

١/ الرفيق عبد السلام باشا المدير

٢/ الرفيق مساعد علي كوكو

٣/ الرفيق عبدالعزيز عبدالرحمن اجود



التحية للحركة الشعبية والجيش الشعبي.

التحية لكل الرفاق في مكتب الحركة بالمملكة المتحدة وايرلندا.

عاشت نضالات الحركة الشعبية.

عاش نضال المهمشين.

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