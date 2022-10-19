الحركة الشعبية شمال جناح الحلو النظام البائد يقف خلف إفتعال وهندسة الصراع الحادث فى لقاوة.

قالت الحركة الشعبية شمال جناح الحلو إن إقحام إسم الحركة فيما يدور من مواجهات مسلحة فى لقاوة رغم نفى الحركة الشعبية ذلك فى بيان رسمى هو مواصلة لأكاذيب أجهزة النظام البائد التى ما زالت تتحكم فى مفاصل الدولة من الخرطوم، مؤكدة بأن النظام البائد يقف خلف إفتعال وهندسة الصراع الحادث فى لقاوة.
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