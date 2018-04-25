الحركة الشعبية بقيادة عقار: قوات الدعم السريع تبداء الهجوم علي قواتنا في سلسلة طاقا / كلقوا لمصلحة



10:04 PM April, 25 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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إلحاقاً لبيان المجلس القيادي قامت قوات الدعم السريع بقصف تحضيري واسع علي قواتنا في سلسلة جبل طاقا / كلقوا التي تبعد حوالي ٣٢ كلم من مدينة الدمازين في يوم ٢٤/٤/٢٠١٨م وقد إستخدمت المدفعية بشكل مكثف وطلعات من الطيران الحكومي الذي لم يقم بالقذف وقام بمحاولة رصد مواقعنا ومن المتوقع أن يتم الاشتباك في اَي وقت من الان .

الجدير بالذكر سلسلة ان جبال الانقسنا بها مخزون كبير من الذهب والمعادن الآخري وأجري قادة الموتمر الوطني إتفاقيات مع شركات أجنبية للنهب الإستثماري بغرض توظيف ثروات وموارد واراضي النيل الأزرق لمصلحة قيادات النظام الفاسده وقد شجعهم الإنقسام داخل الحركة الشعبية لمحاولة إجلاء قواتنا ونهب موارد الإقليم .

اننا ندعوا بنات وأبناء النيل الأزرق والسودانيين جميعا للوقوف صفا واحداً وفضح وكشف نهب موارد السودانين والإبادة التي تقوم بها قوات الدعم السريع ضد سكان ريف وهامش السودان .

النصر للفقراء والمهمشين

*الفريق أحمد العمده بادي

رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال*

٢٥/٤/٢٩١٨م