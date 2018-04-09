الحركة الشعبية بقيادة(الحلو) تدين هجوم الحكومة ومليشياتها على المدنيين وتشريدهم بجبل مرة



11:28 PM April, 09 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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ادانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبدالعزيز الحلو بأقسى العبارات الاعمال الوحشية والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا في دارفور . واعرب عمار آمون دلدوم الامين العام للحركة الشعبية في بيان عن كامل تضامن الحركة مع الضحايا المدنيين في سوني وربكونا وشرق جبل مرة الذين ما زالو مطاردين من قبل المليشيات. وقال ان الحركة ستكثف جهودها الدبلوماسيةللضغط على الحكومات عبر شعوبهاللتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم وتقديم نرتكبيها للعدالة. واشاد بيانالحركة الشعبية بالوقفة البطولية لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد الذين اظهروا بسالة وصلابة الثوار في منازلة الترسانه العسكرية للنظام دفعا عن المواطنيين العزل .