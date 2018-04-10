الحرب على المخدرات عالمية سفير خادم الحرمين يكرم رائدات

ينظم سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم معالى السيد على بن حسن جعفر إحتفالاً بمقر إقامته الأربعاء القادم تكريماً لجهد المرأة السودانية فى حماية المجتمع ورفع الوعى بمخاطر المخدرات ويشمل التكريم، الدكتورة ميادة سوار الدهب مسئولة ملف المخدرات بولاية الخرطوم، الفريق الدكتور نور الهدى محمد الشفيع الإستشارى النفسي المعروفة والدكتورة بخيتة أمين الكاتبة الصحفية عضو اللجنة القومية لمكافحة المخدرات والأستاذة الصحفية أمال عباس. سيكون الإحتفال في السابعة والنصف من اُمسية الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018م، بمقر إقامة معالى السفير بكافوري.
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