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الجيش : الجهاد باق ولن نخون العهد

02-04-2018, 09:03 PM

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تاريخ التسجيل: 15-04-2014
مجموع المشاركات: 1426

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الجيش : الجهاد باق ولن نخون العهد

    09:03 PM April, 02 2018

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    اخر لحظة-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم : آخر لحظة
    وصفت القوات المسلحة الحرب الإليكترونية النفسية ضد مروجي الإشاعات والمرجفين والمخذلين بأنها لاتقل شراسة عن نظيرتها العسكرية التي خاضها مع المجاهدين ضد أعداء الوطن وأقسمت في الوقت نفسه باستمرار الدفاع الشعبي قوة مساندة وداعمة لها، وتعهد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف خلال مخاطبته الاحتفال بتخريج دورة مجاهدي (عشم الوطن) للقوات الخاصة والمجاهدين من منسوبي الدفاع الشعبي بمعسكر الشهيد عبيد ختم بدوي، بتشريف وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وقادة القوات المسلحة في المرخيات غرب أم درمان أمس، تعهّد باستمرار القوات المسلحة في تطوير قدرات وكتائب المجاهدين اليكترونياً، وتأهيليهم للتصدي للمرجفين والمخذلين ومروجي الإشاعات، وأكد رئيس الأركان المشتركة استمرار القوات المسلحة في الانتقال من نصر إلى نصر وفتح إلى فتح ومشروع إلى مشروع بإنفاذ حملة جمع السلاح وبسط هيبة الدولة والتصنيع الحربي والتدريب، وفي سياق متصل أوصد رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان الأبواب أمام الأصوات المطالبة بحل مؤسسة الدفاع الشعبي وأقسم بقوله “والله لن يحصل هذا ولن نحل الدفاع الشعبي، وزاد: ماذا نقول للشهداء الذين مضوا في سبيل الوطن وعزته، ولن نخون العهد فالدفاع الشعبي باق والجهاد باق”.
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