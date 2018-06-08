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الجمعية المصرية للتنوير تكرم الكاتب والقاص أحمد الخميسي عن دوره الثقافي

    06:02 PM June, 08 2018

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    الجمعية المصرية للتنوير تكرم الكاتب والقاص أحمد الخميسي عن دوره الثقافي
    تكرم الجمعية المصرية للتنوير القاص والكاتب المصري المعروف د. أحمد الخميسي وذلك يوم الجمعة 8 يونيو عن دوره الثقافي ومساهماته في مسيرة التنوير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاستشهاد المفكر الكبير فرج فودة مؤسس الجمعية. يذكر أن أحمد الخميسي أحد الكتاب الذين ساهموا ويساهمون باستمرار بمقالات ودراسات تؤكد الهوية المدنية للدولة وتعلى من شأن الوطن والمواطنة في مواجهة قوى الرجعية والتطرف. صدر للخميسي نحو عشرين كتابا بين القصة القصيرة والدراسات والترجمات عن الروسية. وقد حازت مجموعته " كناري" على جائزة ساويرس للأدب عام 2011، ومجموعته " أنا وأنت" عن الجائزة ذاتها عام 2017، كما فازت مسرحيته " الجبل" بجائزة نبيل طعمة السورية، وسبق أن كرمه اتحاد الكتاب العرب لدوره الملموس في اغناء الثقافة العربية بالفكر والترجمات والأدب. يذكر أن د. أحمد الخميسي من مواليد القاهرة 1948، بدأ ينشر قصصه القصيرة من عام 1965، وقدمه الكاتب الكبير يوسف إدريس إلي القراء بمجلة الكاتب في ديسمبر 1966، وفي فبراير 1968 اعتقل نحو ثلاث سنوات في مظاهرات الطلاب التي قامت احتجاجا على نكسة 1967، وسافر بعد خروجه من المعتقل إلي الاتحاد السوفيتي حيث أنهى تعليمه ورسالة دكتوراه بجامعة موسكو. نشر سبعة كتب مترجمة عن الروسية منها " رائحة الخبز" مجموعة قصصية، و" نساء الكرملين" وغيرها، وخمسة كتب دراسات فكرية منها : " موسكو تعرف الدموع"، و" عيون التحرير"، و" الباب المغلق بين الأقباط والمسلمين". يعمل صحفيا حرا إلي الآن.




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