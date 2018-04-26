الجبهة الوطنية العريضة تنعي عثمان رغيم الحسن

01:53 AM April, 25 2018 سودانيز اون لاين

هيثم عبد القادر-Sudan

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بسم الله الرحمن الرحيم



قال تعالى:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ) البقرة: 155/ 156 /157)



تنعى الجبهة الوطنية العريضة المغفور له بإذن الله عثمان رغيم الحسن القيادى وعضوالمكتب السياسى والننفيذى للحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل (العهد الثانى) والذى إنتقل إلى رحمة مولاه بالقاهرة صباح اليوم الاربعاء الموافق 25.04.2018



عرف السيد عثمان رغيم الحسن بمواقفه النضالية الشجاعة المشهودة من أجل الوطن والشعب ، حيث عمل الفقيد من أجل وطنه لتحقيق معانى العدالة والحرية والسلام والمساواة والديمقراطية والتنمية والرفاهية لابناء شعبنا، كما ظل وفيا للقضية وهو يدعم العمل الوطنى غير وجل ولا هياب ولو كان ذلك علي حساب ذاته واسرته.



انني باسمي ونيابة عن الجبهة الوطنية العريضة مكتب فرعية هولندا وبلجيكا قيادة وقاعدة داخل السودان وفي كل دول المهجر نعزي انفسنا ونعزي اسرته العظيمة المعطاءة فهو أخ لكل السودانيين الشرفاء الاطهار. ولئن فارقنا بجسده فسوف يظل بمواقفه في قلوبنا حاضرا انتصارنا الحاسم ضد الطاغوت الانقاذي يشاركنا الانتصار الذي شارك في صنعه.



اللهم ان عثمان كان غاليا عندنا فاجعله عزيزا عندك واسبغ عليه رحمتك وادخله جناتك مع النبيين والشهداء والصديقين والهمنا واسرته الصبر الجميل وإن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا لفراقك يا عثمان لمحزونون ولا حول ولا قوة الا بالله ولانقول إلا ما يرضي الله وانا لله وانا اليه راجعون.





الجبهة الوطنية العريضة

فرعية هولندا / بلجيكا

هيثم عبدالقادر

الاربعاء الموافق 25.04.2018 |Articles |News |مقالات |بيانات