الجبهة الوطنية العريضة تنعي الإعلامي الكبير محمد سليمان

تنعي قيادة الجبهة الوطنية العريضة للامة السودانية المغفور له باذن الله الإعلامي الكبير محمد سليمان والذي إنتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023م بالخرطوم. عرف الإعلامي الكبير محمد سليمان بمواقفه الوطنية وحبه الصادق للمواطن والوطن ، وكان إعلاميأ فذأ ووطنيأ مخلصأ ، وظل الفقيد يدعم العمل الإعلامي والوطنى ويعمل من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي بالبلاد. إننا باسمنا ونيابة عن الجبهة الوطنية العريضة قيادة وقاعدة داخل السودان وفي كل دول المهجر نعزي أنفسنا ونعزي بنات وأبناء الشعب السوداني ونعزي أسرته العظيمة المعطاءة ونعزي جميع زملائه الإعلاميين ، ونعزي جميع أصدقائه ، فهو أب لجميع السودانيين ولئن فارقنا جسده فسوف يظل بمواقفه في قلوبنا حاضرأ إنتصارنا الحاسم ضد الطاغوت الإنقاذي يشاركنا الانتصار الذي قاده وشارك في صنعه. اللهم إن محمد سليمان كان غاليأ عندنا فاجعله عزيزأ عندك واسبغ عليه رحمتك وادخله جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والهمنا وأسرته وجميع أصدقائه وزملائه الصبر الجميل ، وإن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا لفراقك يا محمد لمحزونون ولا حول ولا قوة الا بالله ولانقول إلا ما يرضي الله وانا لله وانا اليه راجعون.
هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023م
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