الجبهة الثورية يستنكر ويشجب اهانة قوات الحكومة لسكان قرية أرتالا بوسط دارفور

07:42 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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استنكرت الجبهة الثورية السودانية بأغلظ العبارات ما تم باسم حملة جمع السلاح من انتهاكات ضد سكان قرية أرتالا في وسط دارفور. وقال بيان صادر بإسم الجبهة الثورية إن المليشيات القبلية التابعة للحكومة وأجهزتها الأمنية قامت بتجميع سكان القرية بشكل مهين عقب تأكدهم من خلوها من السلاح وتعديهم بالضرب بالسياط على مواطنيها ونهب ممتلكاتهم.

ووصف محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي بإسم الجبهة الثورية ما حدث لسكان قرية أرتالا بأنه سلوك مشين وجريمة دولة ضد شعب أعزل وانتهاك صارخ لحقوق المواطنة. وندد البيان الجبهة الثورية في بيانها كذلك بتضييق الأجهزة الأمنية المستمر على الحريات واعتقال النشطاء، وجددت مطالبتها بضرورة الإطلاق الفوري غير المشروط لكافة المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب.

وكان مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع لقوات حكومية أثناء ضربها وتنكيلها بعشرات الرجال من سكان القرية وحصد المشهد استهجانا واسعا وسط الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان مع تزايد المطالبات للسلطات الحكومية بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة التي وصفت بأنها مشينة.

وأوضح أن المجلس بحث أيضا التطورات الأخرى منذ آخر اجتماع في يناير قبل الماضي وحتى الآن، وأضاف أن المجلس القيادي سيواصل الاجتماعات ظهر الْيَوْمَ للتفاكر حول اتفاقية خارطة الطريق التى تم التوقيع عليها منذ أغسطس ٢٠١٦ وكيفية أن يتم توسيع العملية السياسية والانطلاق بها نحو تحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد.

ومن جانبها جددت الجبهة الثورية السودانية بزعامة مني أركو مناوي حرصها على وحدة قوى المعارضة السودانية وقالت في بيان لها إن قيام اجتماع نداء السودان أمس في باريس بغياب الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو لا يعني حسما لتمثيل الحركة الشعبية- شمال في قوى نداء السودان كما لا يعني تجاوزهم.

وقال محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي بإسم الجبهة الثورية لراديو دبنقا إن اجتماعات نداء السودان التي بدأت في باريس والمستمرة حتى 17 مارس الجاري تأتي تتويجا لجهودنا واستجابة لمطالبتنا المستمرة بضرورة جلوس كافة أطراف نداء السودان للتداول حول الازمة الوطنية الراهنة.

وجدد زكريا تأييد الجبهة الثورية الكامل للثورة الشعبية ودعت جماهير الشعب السوداني إلى ممارسة حقها المشروع في التظاهر السلمي ومواصلة الانتفاضة الشعبية كما طالب البيان بتنويع وسائل النضال وتوحيد الجهود والدفع نحو إحداث التغيير |Articles |News |مقالات |بيانات