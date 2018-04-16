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الجبهة الثورية تُقرر تقليص سلطات المهدي داخل نداء السودان

16-04-2018, 08:50 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
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الجبهة الثورية تُقرر تقليص سلطات المهدي داخل نداء السودان

    08:50 PM April, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    أقر اجتماع تحالف الجبهة الثورية المتمردة الذي ترأسه مني أركو مناوي لتقييم نتائج اجتماعات نداء السودان التي انعقدت بباريس الشهر الماضي توسيع صلاحيات الأمين العام لنداء السودان ـ المنصب الذي يشغله مناوي- باعتباره المسؤول الأول عن العمل التنفيذي.

    ودعا اجتماع الجبهة الثورية بحسب وثائق تحصل عليها "المركز السوداني للخدمات الصحفية" لتقليص صلاحيات رئيس نداء السودان، رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ومنح الأمين العام حق القيام بالمخاطبات الرسمية وصياغة اللوائح وتنظيم المناشط، وشدد الاجتماع على إعطاء دور أكبر للمجلس العشريني للجبهة في موازاة المجلس الرئاسي لنداء السودان، بجانب إشراك ممثلين للاجئين والنازحين.

    ودعا الاجتماع لتعيين ناطق رسمي باسم الأمين العام ليكون مسؤولاً عن ملف الإعلام داخل نداء السودان.
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