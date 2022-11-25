الجالية السودانية بلندن تنعي الأستاذ رمرم

وداعا عبد الله رمرم* *أحد أعمدة جاليتنا السودانية بلندن* بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ*أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم بمزيد من الحزن والأسى تنعى الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن المغفور له باذن الله عبد الله رمرم الذى انتقل لجوار ربه اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 تنعى الجالية فيه دماثة خلقه ، روحه المرحه و حسن تعامله مع الجميع ، عطائه المتواصل لخدمة السودانيين بلندن منذ انتقاله الى بريطانيا فى الثمانينات القرن الماضى ، كان الراحل من الرعيل الاول المؤسس للجالية السودانية بلندن ، كما ظل مشاركا نشطا فى كل فعاليات الجالية و داعما لها ومشاركا فى كل الانشطة الثورية من اجل اسقاط النظام البائد العزاء لزوجته و ابنائه د.على ، مصعب ، تقوى ، تيسير و اسلام و العزاء لاصدقائه و احبابه بلندن رحم الله الفقيد وغفر له وألهم اهله واسرته الصبر وحسن العزاء إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
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