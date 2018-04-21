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الجالية السودانية بلندن تكرم محمد سلام وعلي عبد الرحيم بمشاركة مرشحة حزب العمال نادية نايل

21-04-2018, 07:19 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
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الجالية السودانية بلندن تكرم محمد سلام وعلي عبد الرحيم بمشاركة مرشحة حزب العمال نادية نايل

    07:19 PM April, 21 2018

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    لندن – التحرير:
    نظمت الجالية السودانية بلندن حفل تكريم لـ (محمد سلام وعلي عبد الرحيم) في اطار احتفائها بـ”الرعيل الأول من قيادات الجالية” وكان الأول ترأس أعمالها في عام 1992 ، فيما قاد الثاني الجالية في العام 1993.
    وشارك في التكريم مساء أمس الجمعة ( 20 أبريل 2018 ) رئيس الجالية محمد الفاتح ونائبه نادر الأمين والأمين العام إيهاب عمر، وخاطب الحفل عدد من الشخصيات بينهم صلاح حسن الذي عاصر تجربتي محمد سلام وعلي عبد الرحيم، ونوًه بعطائهما في خدمة السودانيين والوطن.
    وكانت نادية نايل مرشحة حزب العمال البريطاني (من أصل سوداني) لانتخابات المجالس البلدية في مايو المقبل، تحدثت في مستهل برنامج الجالية الذي أقيم تحت شعار ” لمسة وفاء” في إطار فعاليات ينظمها ” نادي الجالية الاجتماعي”.
    وروت تجربة انضمامها لحزب العمال، وقالت إنه يحرص على تمثيل الأقليات في برامجه الانتخابية، ويهتم بقضاياهم، ودعت السودانيين (البريطانيين) إلى الاندماج في المجتمع، والخروج للمشاركة في الانتخابات، لأسماع صوتهم.
    كما أشارت إلى برامجها وبرامج حزب العمال التي طرحها عشية الانتخابات، مشيرة إلى أنها تتضمن الاهتمام بقضايا الشباب والأطفال والتعليم والرعاية الاجتماعية.
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