الجالية السودانية بلندن تشارك في احتفال البرلمان البريطاني بشهر رمضان



05:32 PM April, 27 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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محمد علي ـ لندن

شارك ممثلون للجنة الجالية السودانية في لندن في حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك في مبنى البرلمان البريطاني يوم الخميس الموافق 26 أبريل العام 2018م، وذلك تلبية لدعوة من النائب البرلماني السيد/ أندرو سلوتر. وقد حضر الحفل مجموعة من المسؤولين البريطانيين منهم اللورد شيخ المعروف. وقد مثّل الجالية السودانية في الفعالية كل من الأستاذه إكرام والمهندس محمد الفاتح النعيم، رئيس الجالية، والأستاذ إيهاب عمر عبدالماجد. وقد أتاح اللقاء لأعضاء اللجنة فتح قنوات للتواصل مع الجهات الرسمية والتعرف على المسؤولين في الدولة وتعريفهم بالجالية السودانية ونشاطاتها ومساهماتها في خدمة المجتمع.









