الجالية السودانية بلندن تدعوكم لحضور أمسية عائلية

الجالية السودانية و مركز المعلومات بلندن* *نادى المرأة* تدعوكم سكرتارية شؤون الاسرة والمرأة للفعالية السابعة من نادى المرأة الجمعة 11 نوفمبر 2022 ، من الساعة 6 الى 9 مساء *يتضمن البرنامج:* حلقات تسامر ، تبادل الخبرات ، مقطوعات موسيقية *و محاضرة عن نظام الاسكان ( Housing )* المتحدث : الاستاذة فداء محمود اختصاصية فى شؤون الاسكان بمجلس كنسنغتون وشيلسى حضوركن يثري النقاش و يساهم فى رفع الوعي Refreshments will be provided *العنوان:* مقر الجالية بكنال سايد Canalside House, 383 Ladbroke Grove, London, W10 5AA للمزيد من المعلومات ، الرجاء الاتصال بالاستاذة اكرام ابشر – سكرتيرة شؤون الأسرة والمرأة
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