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الجالية السودانية بلندن تحتفي بالرعيل الأول من أعضائها
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01:20 AM November, 02 2022
سودانيز اون لاين
محمد علي ـ لندن-لندن-UK
مكتبتى
رابط مختصر
محمد علي ـ لندن
الجالية السودانية و مركز المعلومات بلندن
Sudanese Community and Information Centre in London (SCIC)
*الما عندو كبير يشوف ليهو كبير*
تحتفى الجالية السودانية بلندن بالرعيل الاول من اعضائها
*السبت : 19 نوفمبر 2022 ، من الساعة 7 الى 11 مساء*
*الفرص مفتوحة لكل الاعضاء من الفئة العمرية 65 عاما و ما فوق*
مطلوب من كل الاشخاص المحتفى بهم سيرة ذاتية قصيرة سوف تعرض فى يوم الاحتفال
يمكن للشخص ترشيح نفسه او اى شخص يقوم بترشيحه
*العنوان:*
The Advent Centre, 37 – 39 Brendon Street (off Edgware Road), London W1H 5JE
للمزيد من المعلومات ، الرجاء الاتصال :
نادر بندا
07956946036
إكرام ابشر
07984801072
أميمة الطيب
07949160084
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