06-07-2018, 06:22 PM

صحيفة الانتباهة

صحيفة الانتباهة

تاريخ التسجيل: 12-09-2013

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) التفاصيل الكاملة لمقتل تجار عملة على يد طلاب ليبيين ببحري

06:22 PM July, 06 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الانتباهة-الخرطوم-السودان

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كانت الساعة تشير الى الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الماضي حينما كان (قسم السيد) وهو شاب في العشرينيات من العمر يعمل تاجر عملات ويقطن بقرية الفادنية حي الزيناب يجلس بمكانه في هدوء، وفي تلك الأثناء تلقى مكالمة هاتفية مجهولة من شخص أفاد بأنه يقيم بأحد أحياء بحري ويريد مبلغاً من المال بالعملات الحرة، على الفور تحرك الشاب قسم واصطحب معه صديقه (محمد صديق) وهو في الثلاثين من العمر ويقطن بحي الحتانة ام درمان وكان يقود عربة أمجاد باللون الأزرق وتحركت العربة الأمجاد في طريقها الى بحري وكانت الساعة وقتها تشير الى الثانية والنصف ظهراً .

اختفاء مفاجئ..

بدأت الاتصالات تتوالى تترا من أسرة ومعارف ورفاق العمل وكانوا يكررون الاتصال بهاتف قسم السيد دون جدوى في وقت حاول فيه المتصلون مكالماتهم الى هاتف صديقه محمد والذي بدوره أيضاً لم يكن يرد على هواتفهم واستمرت المكالمات تتوارد دون رد الى أن أشارت الساعة الى السادسة مساءً وبعدها أصبحت هواتف الشابين مغلقة مخلفين ورائهما استفهامات متعددة .

في صبيحة يوم أمس الأول الأربعاء انتشر الخبر بحي الزيناب ووسط الأسرة بأن قسم السيد منذ الأمس هاتفه مغلق ولم يرد عنه اي خبر ولم يعد الى المنزل وكانت كل المعلومات المتوفرة بأنه اصطحب صديقه محمد وذهبا الى شخص بمنطقة بحري والتقت أسرتي الشابين وقررتا تدوين بلاغات فقدان لتتوجه أسرة محمد صديق الى الحتانة حيث دونت بلاغاً هنالك بينما توجهت أسرة قسم السيد ودونت بلاغاً بقسم الأوسط بحري .

العثور على العربة..

من جهته أبلغ أحد المواطنين شرطة الدوريات بأن عربة أمجاد زرقاء تم إيقافها بجوار منزله منذ أكثر من يوم ولا يعلم من صاحبها وكان ذلك بمنطقة الكدرو شمال بحري قرب مركز صحي الريحانة لتحضر الشرطة الى الموقع وبتفتيش العربة الأمجاد عثرت بداخلها على شهادة بحث فاتصلت الشرطة برقم الهاتف المدون بشهادة البحث ورد صاحب الرقم حيث اتضح بأنه شقيق محمد صديق وهو مالك العربة وأبلغته الشرطة بأن لديه سيارة أمجاد عثر عليها متوقفة بالكدرو في الشارع العام فأكد لهم المتحدث بأن الأمجاد كان يقودها شقيقه وأنه مفقود .

تحركت أسرة محمد صديق الى الموقع الذي عثر فيه على العربة وتم الاتصال بشرطة مسرح الحادث والأدلة الجنائية وعقب رفع البصمات تم رفعها والتحفظ عليها بمباني الشرطة وكان ذلك قرب أذان المغرب .

اكتشاف الجريمة ..

في حوالي الحادية عشر والنصف ليلاً كان أحد الجيران قادماً من المستشفى حيث كان ممارضاً لوالده بالمستشفى وبمجرد دخول شقته اشتم رائحة كريهة فأشار الى زوجته بأنه يشتم رائحة كريهة وهي بدورها أكدت له بأن الرائحة بدأت منذ وقت مبكر وأصبحت تتزايد فخرج الزوج وأشارت حاسته الى أن الرائحة الكريهة تنبعث من شقة جيرانه الطلاب الليبيين، الواقعة بالطابق الثاني بالمبنى الواقع بحي شمبات مربع (5)، فبدأ بمراقبتهم حيث لاحظ أنهما قاما بحمل جوال وإنزاله الى الأسفل وعند عودتهما ودخول الشقة قام الجار بطرق الباب، وفتح الباب جاره المتهم الطالب (عبدالمجيد) وهو ليبي الجنسية ينتمي لقبيلة فزان ذات السحنة السوداء ويدرس بكلية الهندسة جامعة البحر الأحمر فسأله جاره عن أسباب انبعاث الروائح الكريهة فأبلعه بأنهم ذبحوا (خروفاً) وأن الرائحة الكريهة تنبعث من أحشاء وأمعاء الخروف .لم يصدق الجار وكان قد لاحظ من خلال فتحة الباب آثار دماء على أرضية الشقة .

أشلاء آدمية ..

في تلك الأثناء دفع الجار باب الشقة بعنف ودلف الى داخلها ليرى ماذا يفعل جيرانه فوجد آثار أيدى وأرجل وأجزاء آدمية على البلاط بينما كان هنالك جوال معبأ بأجساد آدمية كانوا يستعدون لإنزاله الى الأسفل وتفاجأ الرجل وصرخت زوجته مستنجدة بالجيران وفي تلك الأثناء فر مؤجر الشقة المتهم الأساسي في الجريمة ويدعى (محمود) وهو طالب بالمستوى الرابع بإحدى كليات جامعة النيلين وهو ليبي الجنسية وينتمي لقبيلة فزان وهرب الى جهة غير معلومة تاركاً صديقه في قبضة الجار وتجمع الجيران وأمسكوا بالمتهم بالإضافة الى سائق ركشة قام بمساعدة المواطنين وتوقيف المتهم وأجروا اتصالاً بالنجدة التي وصلت الى الموقع لتجد جوالين بها أجزاء جثث آدمية كانت بجوار عربة ليموزين استأجرها الطلاب بغرض التخلص من الجثث بينما كان هنالك جوال ثالث بداخل الشقة به جثة موثقة بالحبال وعلى الفم شريط لاصق حيث تشير المعلومات الى أن القتيل حاول مقاومة المتهمين إلا أنهم أوثقوه بالحبال وكمموا فمه بشريط لاصق قبل أن يذبحوهم ويقطعوا جثثهم الى أشلاء مستغلين في ذلك منشاراً كهربائياً .

نهب أموال ..

تم اقتياد المتهم عبدالمجيد الى قسم الشرطة وبالتحري معه أقر بأنه كان حاضراً لحظة قتلهم وتقطيع الجثامين وأكد بأنهم قاموا باستدراج المجني عليهم بغرض شراء دولارات واستولوا منهم على مبلغ (17) الف دولار أمريكي قبل أن يقتلوهم وتشير مصادر الى أنه ربما استخدم الجناة مادة مخدرة لشل حركة الضحايا إلا أن معلومات أخرى أكدت بأن للجناة شركاء سودانيين وعددهم اثنين يجري البحث عنهم ، وفي السياق لم تحدد هوية القتيل الثالث وتم رفع بصمته بأجهزة السجل المدني لأغراض التعرف على هويته حيث تمت مراجعة بلاغات الاختفاء ولم يرد اي بلاغ باختفاء بأوصاف مماثلة لأوصافه .

المتهم الأساسي..

تشير المعلومات الواردة الى أن الجناة استخدموا منشاراً كهربائياً بجانب ساطور لتقطيع الجثث، كما تشير المعلومات الى أن القاتلين هزيلي البنية أحدهما في الواحد وعشرون من عمره والآخر في الثالثة والعشرين عاماً، تم أخذ عينات من الجثث وأحالتها للمعامل الجنائية لمعرفة ما اذا كان تم تخديرهم قبل قتلهم او لا كما أحيلت عينات من مسرح الحادث للأدلة الجنائية وتم تدوين بلاغات بالقتل العمد ، ويذكر أن الشرطة مساء أمس تمكنت من القبض على المتهم الثالث بمنطقة أمبدة حيث كان يخفي نفسه مع بعض الأشخاص وتم إحضاره وأقر بارتكاب الجريمة وأكد بأنه هو مستأجر الشقة وأشار الى اثنين آخرين يشتبه في ضلوعهما بالجريمة . |Articles |News |مقالات |بيانات