التعليم العالي تتحفَّظ على دخول جامعات سودانية ضمن التصنيف العالمي



07:57 PM April, 04 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: إبتسام حسن



تحفظت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التصنيف العالمي للجامعات، مبينة أنه غير معترف به ما لم تحدث توأمة مع السلطة القومية لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي السودانية التي أعلنت عنها الوزارة أمس منوهة إلى أن مقرها الخرطوم.



وبررت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور سمية أبوكشوة عدم تقدم الجامعات في التصنيف العالمي لترفّع الوزارة عن اتباع طرق تتبعها دول أخرى وصفتها بالملتوية، وأكدت أن جميع الجامعات السودانية ضمن التصنيف العالمي لمعايير الجودة، ولكنها تأتي في مواقع متأخرة، وقالت إن المقياس الأساسي هو مخرجات التعليم لافتة إلى أن معظم أعضاء هيئة التدريس بحامعات الدول الأخرى من خريجي الجامعات السودانية، وقطعت بأن التصنيف ليس أساسياً وإنما التقويم والجودة هي الأساس وأكدت التقدم في خريجي التعليم.



بدوره نفى رئيس السلطة القومية لتقويم واعتماد التعليم العالي بروفيسور يوسف حسن ورود جامعات سودانية ضمن أفضل المئة جامعة عالمية، وأقر بوجود مشكلة في المعلومات والمعلوماتية على مستوى الدولة تحتاج للمعالجة، واعتبر رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني المهندس الطيب مصطفى وجود ظلم واقع من دول العالم الغربي على السودان، مؤكدًا أن تلك الدول تحاول فرض ثقافتها ونمط حياتها، منوهاً لاتباعها معايير غير دقيقة وصفها بالظالمة، وقال إن جامعاتنا أنشئت قبل أن تنشأ تلك الدول.