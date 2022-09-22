التظاهرة السودانية الكبرى بلندن ضد التطبيع مع الإنقلابيين

محمد علي ـ لندن التظاهرة السودانية الكبرى احتجاجاً ضد التطبيع مع الحكومة الانقلابية أمام رئاسة مجلس الوزراء البريطاني. تدعوكم قيادة الحراك الثوري السوداني بالمملكة المتحدة، ممثلة في: * تحالف القوى السياسية السودانية؛ * تنسيقية النقابات والاتحادات والروابط المهنية السودانية والجاليات؛ * منظمات المجتمع المدني؛ * شباب الحراك الثوري بالمملكة المتحدة. تدعوكم للمشاركة في التظاهرة الاحتجاج الكبرى، أمام رئاسة مجلس الوزراء البريطاني. عنوان المكان: 10 Downing Street, London, SW1A 2AB الزمان: السبت 24 سبتمبر 2022 من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً. عاشت ثورة ديسمبر المجيدة قاهرة الطغاة والفاسدين والانقلابين. لا حوار لا مشاركة لا مساومة
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 22 2022
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