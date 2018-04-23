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التظاهرة الرياضية لنادى الهلال رينجرز للشباب بلندن

23-04-2018, 10:57 PM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 16-11-2014
مجموع المشاركات: 95

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التظاهرة الرياضية لنادى الهلال رينجرز للشباب بلندن

    10:57 PM April, 23 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد علي ـ لندن-لندن-UK
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    محمد علي ـ لندن

    اقام نادى الهلال رينجرز للشباب بلندن، يوم السبت 21 ابريل 2018م، يوما رياضيا واجتماعيا بمبانى اكاديمية وستمنستر الرياضية ... وبتشريف من السيد جوثر ماكيي نائب الدائرة ببلدية وستمنستر وبمشاركة كبيرة من الشباب والأسر فى أكبر تظاهرة رياضية للسودانيين بلندن واشتمل البرنامج على مسابقات فى كرة القدم والجرى وجر الحبل للكبار والصغار وقد خصص الدخل المالى لدعم علاج مرضى اطفال السرطان بالسودان، كما شرف الاحتفال بعض المواهب السودانية الرياضية التى شقت طريقها بنجاح ببريطانيا مثل محمد انور لاعب فولهام للناشئين والملاكمين وليد واحمد والذين حضروا مع اسرهم من مدينة بورتسموث خصيصا للمشاركة فى هذا اليوم.

    مما يجدر ذكره ان نادى الهلال رينجرز للشباب تأسس فى شهر نوفمبر 2010م، بغرض صقل مواهب الشباب السودانيين وربطهم بوطنهم الأم.
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