التشكيليون السودانيون بالبحرين يقيمون معرضهم الثاني بمقر السفارة

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10-17-2022, 06:30 PM

خالد ابواحمد
<aخالد ابواحمد
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
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التشكيليون السودانيون بالبحرين يقيمون معرضهم الثاني بمقر السفارة

    06:30 PM October, 17 2022

    سودانيز اون لاين
    خالد ابواحمد -البحرين
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    تحت رعاية معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة





    تحت رعاية معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون تقيم مجموعة الفن التشكيلي بالنادي السوداني بمملكة البحرين معرضها الثاني بعنوان (لون إضافي) الذي يقام بمقر السفارة السودانية بضاحية السيف في الفترة من الجمعة 21 إلى الجمعة 28 اكتوبر الجاري، ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة معارض تقيمها المجموعة في الفترات المقبلة، وقدمت الدعوة لزيارة المعرض للفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والمهتمين بالفن التشكيلي وأجهزة الاعلام المحلية والعالمية.



    يشارك في هذا المعرض عدد من الفنانيين المبدعين المعروفين بإبداعاتهم وهم الأساتذة عبدالرحمن التكينة، لؤي محمد خير، منى الروبي، نادر عبدالحميد، سلمى عبدالهادي، محمد حسن، عبدالهادي عبد الوهاب، حيث تتناول الأعمال المشاركة في المعرض باقة من اللمسات الجميلة والمختارات المفضلة التي يحب أن يقدمها كل مشارك في المعرض كهدية للزوار الكرام، سواء كانت أعمال تجريدية أو منحوتات من الخشب أو من التراث السوداني.



    يهدف المعرض إلى التعريف بالابداعات السودانية في مجالات الفنون التشكيلية بمدارسها المختلفة، ومن ثم إثراء الساحة الفنية بمملكة البحرين بالنشاط التشكيلي باعتباره أحد الأدوات الفعالة في تعزيز علاقات الشعوب وتقويتها، وترسيخ دور الفنون التشكيلية على وجه الخصوص في الارتقاء بحالة الانسان في كل مناحي حياته.



    ويتزامن المعرض الثاني (لون إضافي) مع اقامة أربع ورش عمل فنية تدريبية موجهة للذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في الرسم والتصميم والتلوين وتشتمل الورش على (تقنيات التلوين بالألوان المائية) يقدمها الأستاذ عبدالرحمن التكينة، و(تقنيات التلوين بألوان الأكريلك) يقدمها الأستاذ لؤي محمد خير، و(تقنيات رسم البورتريه) يقدمها الاستاذ ناجي لعوته، و(تصميم الرسم) يقدمها الأستاذ محمد مختار، جميع الورش التدريبية تقام بمقر السفارة السودانية.



    وكانت باكورة المعارض الفنية التشكيلية السودانية بمملكة البحرين أقامتها المجموعة (المعرض الفني الأول) الذي اقيم في نهاية شهر مايو الماضي بالنادي السوداني بمنطقة الزنج في إطار إسهامات التشكيليين في التعريف بأنماط الفنون في شكلها الجماعي المتنوع وقد حظى المعرض الاول باقبال كبير من الزوار.








    خالد عبدالله- ابواحمد

    باحث وصحفي ومؤلف وكاتب سيناريو.

    عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان (تعايش) المستشار الإعلامي


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