التحذير من 9 طويلة في نشرة السفارة البريطانية بالخرطوم

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09-21-2022, 07:02 PM

صحيفة الانتباهة
<aصحيفة الانتباهة
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
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التحذير من 9 طويلة في نشرة السفارة البريطانية بالخرطوم

    06:02 PM September, 21 2022

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الانتباهة-الخرطوم-السودان
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    حذرت السفارة البريطانية بالخرطوم امس ، رعاياها في السودان ومن ينوون السفر إليه من ظاهرة السرقات والجرائم المنفلتة على خلفية الأزمة السياسية الناجمة عن الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، وتطرقت تحذيرات السفارة البريطانية لأول مرة لجريمة ما درج تسميته بـ (9 طويلة)، وهي الجريمة الانتهازية
    وسيطر مسمى (9 طويلة) على المجالس والشارع السوداني خلال فترة حكم الشراكة بين المدنيين والعسكريين، بشكل مُرعب، وهي عملية نهب وسرقة علنية للمقتنيات في الطرق مواقف المواصلات والأماكن العامة، يتم تنفيذها خطفاً بالموتر بسرعة فائقة ثم ينحرف الجاني بالموتر بشكل دائري في الاتجاه المعاكس في حركة سير تشابه الرقم 9، وتصاعدت ظاهرة جرائم (9 طويلة) حتى أصبحت مهدداً للأمن والسلم جراء السيولة الأمنية وذاع شهرتها لدرجة ان استقى منها المكون العسكري وأنصاره حملتهم ضد الحكومة المدنية في التمهيد لما حدث في انقلاب 25 أكتوبر حيث أسموها (حكومة 4 طويلة)
    وجاء في تحذير السفارة البريطانية ما يلي:
    تتابع في الخرطوم التطورات الناجمة عن الأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 حيث تجري احتجاجات منتظمة في جميع أنحاء البلاد، تم استخدام العنف ضد المتظاهرين وقتل عدد منهم، كما تظل خدمات الإنترنت والهاتف غير مضمونه وقد يتم حظرها أو تعليقها في غضون مهلة قصيرة هناك خطر من أن الوضع في الخرطوم وأماكن أخرى في السودان يمكن أن يتدهور بسرعة.
    يجب عليك الابتعاد عن المناطق التي يتم التخطيط للتظاهرات فيها. إذا قابلت مظاهرة بشكل غير متوقع، فاترك المنطقة على الفور، عادة ما يتم نشر خطط الاحتجاجات مسبقًا، لكنها ليست دقيقة دائمًا. قد يتم إغلاق الطرق، في بعض الأحيان دون سابق إنذار، من قبل المتظاهرين أو قوات الأمن. يجب عليك مراقبة التغطيةات الإعلامية، والنظر فيما إذا كانت هناك حاجة لحركات السفر، وتجنب المظاهرات واتباع نصائح السلطات المحلية، كما كانت هناك تقارير متزايدة عن الجرائم الانتهازية بما في ذلك السرقة والسرقة المنظمة والمطالبة بالدفع عند نقاط التفتيش في الخرطوم وأماكن أخرى.

    وعلى صعيد متصل تمكنت مباحث شرطة الخرطوم من فك طلاسم قضية نهب دبلوماسيين بريطانيين أثناء تواجدهما بغابة السنط بالخرطوم.

    وبحسب الانتباهة الصادرة اليوم الأربعاء، فان مباحث الخرطوم ألقت القبض على متهمين اثنين أقرّا بارتكابهما للجريمة وأرشدا على متهم ثالث شاركهما في ارتكابهما.
    وقالت الصحيفة إن المتهمين أرشدا على مكان الكاميرا وأحد الهواتف الخاص بأحد الدبلوماسيين.


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