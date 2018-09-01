التحالف الوطني السوداني:وداعاً دكتور أمين مكي مدني.. الصادق في المواقف الملازم للحق والمقاوم للطغ

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
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التحالف الوطني السوداني:وداعاً دكتور أمين مكي مدني.. الصادق في المواقف الملازم للحق والمقاوم للطغ

    01:55 AM August, 31 2018

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    نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة



    ينعي المقاتل رئيس المجلس المركزي للتحالف الوطني السوداني وأعضاء وعضوات المجلس المركزي، والمقاتل رئيس المكتب التنفيذي ونائبه وأعضاء وعضوات المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني، ورؤساء وأعضاء مكاتب المدن والدول الخارجية وقيادات وأعضاء القطاعات الفئوية، للشعب السوداني بمزيد من الحزن والأسي فقيد الوطن والشعب الراحل:-

    دكتور/ أمين مكي مدني
    الذي إختاره الله تعالي لجواره صباح اليوم الجمعة 31 أغسطس 2018م

    إننا في التحالف الوطني السوداني وإذ ننعي الفقيد الراحل دكتور/ أمين مكي مدني نتمعن في سيرة مناضل من طراز فريد ظل على الدوام ملتزماً صفوف شعبه ومعبراً عن أمالهم وتطلعاتهم دون تزحزح أو تهيب لما قد تجره عليه من تبعات، فكان حاضراً وقائداً في إنتفاضية الشعب في مارس/ أبريل 1985م ومتقدماً صفوف النضال والمقاومة ضد النظام الإرهابي الشمولي وتطويق ومحاصرة جرائمه وإنتهاكته ضد الشعب السوداني، وفوق ذلك فقد كان مفخرة للسودان وأهله خلال عمله في العيدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

    ما جاء موقف لمصلحة الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة في الحرية والديمقراطية والسلام إلا وكان الراحل حاضراً مقتدماً الصفوف ويكفي هنا الإستشهاد بتوقيعه على إعلان تأسيس نداء السودان إنابة عن منظمات المجتمع المدني رغم وعيد وتهديد النظام وتحمله في سبيل ذلك الإعتقال وتقديمه للمحاكمة وصموده حتي إطلاق سراحه، فباتت سيرته ومسيرته كلها صدقاً في المواقف وملازمة للحق ومقاومة للطغيان.

    إننا في التحالف الوطني السوداني نتقدم بأصدق التعازي وأحرها للشعبنا ولقواه الديمقراطية عموماً ولزوجة وأبناء وبنات الراحل وأسرته ومعارفه وتلاميذه على وجه الخصوص في هذا الفقد والحزن الذي يتجاوزهم ليمتد لكل أهل السودان داخل الوطن وفي المنافي، ونعاهدهم بأننا سنمضي في درب القيم التي ناضل من أجلها الراحل حتي نبلغ منتهاها وصولاً للدولة المدنية الديمقراطية.

    دائرة الإعلام
    التحالف الوطني السوداني
    الجمعة 31 أغسطس 2018م
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