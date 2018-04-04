التحالف النقابي السوداني يطالب بإعفاء وزيرة التعليم العام وإعادة امتحانات الشهادة



08:00 PM April, 04 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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الخرطوم: طالب قطاع المعلمين بالتحالف النقابي السوداني بإعفاء وزيرة التعليم العام من منصبها وإعادة جميع امتحانات الشهادة السودانية للعام 2018م، وذلك على خلفية تسريب امتحان مادة الكيمياء، ولفت إلى أن كشف هذا العام سبقته تجارب سابقة شهدت أخفاء أثر المتهم الأساسي مما أدى لاحقاً لتكرار ذات الأمر بأسلوب مختلف. واعتبر التحالف في بيان أمس، أن تسريب الامتحانات مسلك يتناقض مع قيم التعليم والتربية ويقوض قيم الأمانة والنزاهة لدى الطلاب والطالبات ويضعف ثقتهم وأسرهم في مصداقية وشفافية امتحانات الشهادة السودانية. ودعا البيان لإعادة جميع امتحانات الشهادة السودانية للعام 2018م تطبيقاً لعدالة المنافسة بين الجالسين والجالسات للامتحانات بغض النظر عن القيمة المالية لهذا الإجراء.