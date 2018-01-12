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التجمع السوداني في فرنسا يكرم شاعر أنشودة الإستقلال

12-01-2018, 03:45 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2770

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التجمع السوداني في فرنسا يكرم شاعر أنشودة الإستقلال

    03:45 PM January, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر


    التجمع السوداني في فرنسا يكرم شاعر أنشودة الإستقلال

    يِسْم الله الرحمن الرحيم

    التجمع السوداني في فرنسا
    يكرم شاعر أنشودة الاستقلال الدكتورعبدالواحد عبد الله يوسف
    ويمنحه وسام العزة والمجد من شعب السودان

    وذلك في إطار حفل الذكري 62 لاستقلال السودان الذي ستقيمه الجالية السودانية الموحدة في العاصمة الفرنسية باريس مساء يوم السبت 13 يناير 2018.
    وبذلك تكتمل فرحتنا بعيد استقلالنا المجيد بمشاركة وتكريم شاعر أنشودة الاستقلال الرائعة التي تغني بها فنان الشعب الراحل محمد وردي وجاء فيها:
    اليوم نرفع راية استقلالنا
    ويسطر التاريخ مولد شعبنا
    يا إخوتي غنو لنا اليوم

    ..........

    إني أنا السودان أرض السؤدد هذه يدي
    ملأى بألوان الورود قطفتها من معبدي
    من قلب إفريقيا التي داست حصون المعتدي
    خطت بعزم شعوبها آفاق فجر أوحد
    فأنا بها وأنا لها
    وسأكون أول مفتدي
    يا إخوتي غنوا لنا اليوم


    الدكتور عبد الواحد عالم متخصص في علم التربية نال فيه درجة الماجستير من إنجلترا والدكتوراه من كندا وعمل أستاذاً في جامعتي الخرطوم وزامبيا.
    وقضى أكثر من عشرين عاماً في منظمة اليونسكو متنقلا بين قارات العالم حيث انه كان من كبار خبرائها ومستشاريها وعمل أيضا مستشارا في مملكة البحرين.

    ونحن اليوم باسم الجالية السودانية المتوحدة المتعاضدة نبعث للشاعر العظيم، شاعر أنشودة الاستقلال الفريدة التي أضحت رمزا لمجد وعزة السودان بتقديرنا وإشادتنا واعتزازنا، ونقول له ألف مرحبا بك.

    مكتب الإعلام
    التجمع السوداني في فرنسا
    باريس في 11 يناير 2018
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