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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) البيان الختامي للمؤتمر العام الإستثنائي لرابطة جبال النوبة العالمية – الولايات المتحدة الأمريكية –

06:53 AM September, 08 2018 سودانيز اون لاين

بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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رابط مختصر – مدينة ألتونا – ولاية أيوا



في حدث تاريخي هام إنعقد المؤتمر العام الإستثنائي لرابطة جبال النوبة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ١-٢ سبتمبر ٢٠١٨م في مدينة ألتونا بولاية أيوا: تحت شعار (لا للشتات لا للقبلية لا للشللية نعم لوحدة النوبة والتقدم). إنعقد المؤتمر في جوء شابه الحب والإنسجام والشفافية والديقراطية حضره عدد كبير من أعضاء الرابطة جاءوا من إحدى وعشرون ولاية مصطحبين معهم أسرهم في تظاهرة إجتماعية لم تشهدها أمريكا في السنوات الماضية. بدأء المؤتمر جلساته بخطاب اللجنة التسييرية الذي تناول الجوانب التنظيمية والثقافية والإجتماعية والتعليمية والتربوية والإعلامية. كذلك قدمت أوراق عمل، وعرضت فقرات غنائية ورقصات شعبية من تراث جبال النوبه من كمبلا وبخسه وكرنق بواسطة فناني وفرق جبال النوبه التراثية بأمريكا. وبعد نقاشات مستفيضة حول البنود المطروحة خرج المؤتمر بعدد من التوصيات والقرارات من أهمها:-



الجانب التنظيمي:

تمت قراءة الدستور ومناقشته بواسطة الجمعية العمومية ونسبة لغموض بعض الفقرات الدستورية قررت الجمعية العمومية بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء حسب نص الدستور بتعديل المادة الخامسة من الدستور الهيكل العام للرابطة الفقرة (أ) البند (٧) الذي يقول تنتخب الجمعية العمومية المركزية اللجنة التنفيذية المركزية بالانتخاب المباشر أو السري وهيكلتها. وبموجب هذا القرار تصبح الفقرة (ب) البند (٧) لاغية وستقرأء على النحو التالي: (تنتخب الجمعية العمومية المركزية رئيس اللجنة التنفيذية المركزية العليا ونائبه والسكرتير العام والسكرتير المالي إنتخاب مباشر ومن ثم إنتخاب بقية أعضاء اللجنة الذين سيشكل بهم الرئيس السكرتاريات المتبقية ونوابهم). وتم في الإجتماع إنتخاب اللجنة التنفيذية المركزية (العليا) على النحو التالي:-



1. الأسـتاذ / ناجي الطـيب عرديــب --- رئيســاً

2. الأسـتاذ / عبدالرحمـن خليفة موسى --- نائباً للرئيس وسكرتير الشؤون القانونية

3. دكــتور/ ياســـر الغــنامـــة كـــوري --- الســكرتير العــام

4. الأسـتاذ / بلـــــة صـــباحي --- نائباً للســكرتير العــام

5. الأسـتاذ/ الضـــو جــبلــدو --- الســـكرتير المالي

6. الأسـتاذ / عبدالله حــجـــازي أزرق --- نائباً للســـكرتير المالي

7. الأسـتاذ / مــــاجــد كــباشــي --- ســكرتير العـــلاقــات الخــــارجـــية

8. الأسـتاذ / ســــالم حــــقار أفــندي --- نائباً لســكرتير العـــلاقــات الخــــارجـــية

9. الأسـتاذ / محــمـــــد دقــــيــق عمـر --- ســكرتير الإعـــلام والعلاقــات العامــة

10. الأسـتاذ / يـــوســـــف كــنــو كــوه --- نائباً لســكرتير الإعـــلام والعلاقــات العامــة

11. الأسـتاذ / عـــمـــــر كـافـــي --- ســكرتير شــؤون الثقافة

12. الأسـتاذ / كـــنـــــو كــــــــوه --- نائب لســكرتير شــؤون الثقافـــة

13. الأسـتاذة / حلـــيـمــــة مـــيري --- عضو مكتب شــؤون الثقافـــة

14. الأسـتاذة / مـــزاهــر بكـــري --- ســكرتير الشــؤون الإجتماعــيــة

15. الأسـتاذ / التــوم جــبــر تــاور --- نائباً لســكرتير الشــؤون الإجتماعــيــة

16. الأسـتاذ / وقــيع الله أبــوشـــلوخ --- ســكرتير شــؤون الإقــتـصـــاد والتنمــيــة

17. الأسـتاذ / مــايكل أبـــو القـاســـم --- نائباً لســكرتير شــؤون الإقــتـصـــاد والتنمــيــة

18. الأسـتاذ / دلــدوم فضل الله أبــوقـــور --- ســكرتير الشــؤون الإنسانيــة

19. الأسـتاذ / عــــادل جيـرمـــان --- نائباً لســكرتير الشــؤون الإنسانيــة

20. الأسـتاذ / نصــرالـدين مـــنــتــي --- ســكرتير شــؤون الشـــباب والطــــلاب

21. الأسـتاذة / مـــندي جمعــة ســليمـــان --- نائباً لســكرتير شــؤون الشـــباب والطــــلاب

22. الأسـتاذة / نـــجــــوى دارفـــــور --- ســكرتير شــؤون المــراة والتعــليم

23. الأسـتاذة / هـاجر أبـوراس كـباشي --- نائباً لســكرتير شــؤون المــراة والتعــليم



المسـتشـارين :

1. الأســتاذ / أكـــيلا بــطــرس شــوكاي

2. الأســتاذ / عبدالمجــيد أحــمــــد جادالله

3. ســـلطــان / أنـــدراوس المـــــــانــي



تم تكليف اللجنة التنفيذية بملئ الفراغات الشاغرة ووضع اللائحة الداخلية.



الجانب الثقافي:

- تمت التوصية بإحياء تراث جبال النوبة المتمثل في الأغاني والرقصات الشعبية والمصارعة والأسبار والمحافظة عليها وتوثيقها ودعمها بأي وسائل أخرى تساهم في تطوير هذا المجال.

- إحياء الإحتفال بيوم النوبة الذي يعتبر تجمع إجتماعي ثقافي وفرصة جيدة لتعريف أبنائنا وبناتنا بتراثهم وهويتهم. وأي وسائل أخرى مشروعة تساهم في تطوير هذا المجال.



الجانب التعليمي والتربوي:

- دعم التعليم في مدارس جبال النوبة. وبصدده فتح باب التبرعات في المؤتمر وكانت الحصيلة خمسة آلاف وخمسمائة وواحد دولاراً.

- تشجيع أبناء جبال النوبة بأمريكا على مواصل التعليم بأنواعه المختلفة النظري والتطبيقي والتقني والإستفادة من إمكانيات أمريكا ونقلها لجبال النوبة.

- معالجة الحالات الإجتماعية التي تقف سداً منيعاً في وجه الكثير من طلابنا في مواصلة تعليمهم. وأي وسائل أخرى مشروعة تساهم في تطوير هذا المجال.



الجانب الإعلامي:

- الإستفادة من الثورة المعلوماتية المعاصرة في عكس قضايانا بأنواعها المختلفة.

- تنشيط صفحتي الويب صايد والفيس بوك. وأي وسائل أخرى مشروعة تساهم في تطوير هذا المجال.



الجانب العام:

- أكد أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية المنتخبة أمام المؤتمرين بأنهم سوف يعملون بكل جد وإجتهاد وشفافية ووضوح في تأدية مهام الرابطة وخدمة شعب جبال النوبة في الولايات المتحدة الأمريكية والسودان. كما أكدوا بأنهم سيقومون بمخاطبة أصدقاء النوبة ومنظمات حقوق الإنسان لشرح الإنتهاكات التي تمارسها حكومة الخرطوم ضد شعب جبال النوبة وإهمال قضيتهم دولياً، أيضاً ستقوم اللجنة بعرض القضية في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

- ستخاطب اللجنة الجديدة روابط أبناء جبال النوبة في دول المهجر للتنسيق والعمل معهم في مجمل القضايا المصيرية لخلق أرضية مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوه.

- نحن أعضاء اللجنة الجديدة المنتخبة صدورنا مفتوحة وأيادينا ممدودة لكافة أبناء جبال النوبة في أمريكا وبصفة خاصة ممن أراد أن يعمل معنا من أجل النهوض بجبال النوبة شعباً و أرضاً و حضارةً و تاريخاً وندعوهم للإلتفاف حول لجنتهم الجديدة والتعاون معها من أجل تلاحم الصف النوبي لخدمة إنسان جبال النوبة. وسوف لن تتهاون الرابطة مع أي شخص أو أي جهة تحاول شق الصف النوبي.

- سيكون العمل في الرابطة مفتوحاً لكل أبناء وبنات جبال النوبة بأمريكا دون أي تمييز سواء كان مبنياً على أسس سياسية ، دينية ، قبلية أو جهوية.

- تدعو اللجنة المركزية كافة أبناء وبنات النوبة بأمريكا للإسراع في تسجيل وإستخراج بطاقة العضوية والإلتزام بدفع الضريبة السنوية التي خصصت لدعم التعليم في جبال النوبة.



أخيراً تتقدم اللجنة التنفيذية المركزية المنتخبة بالشكر والإمتنان للجنة التسييرية التي تم تكوينها بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بعد مشاورات إستمرت لعدة أشهر قامت بها الروابط الفرعية وكان الغرض من تكوينها هو لم شمل النوبة في بوتقة واحدة وإعادة حشدهم خلف الرابطة لإحيائها وتصحيح مسارها وتفعيل العضوية وإعادة الثقة فيها. كما كان هدف اللجنة تشكيل لجنة تنفيذية مركزية جديدة تشمل كافة أبناء جبال النوبة دون إقصاء لأي شخص وذلك لإنقاذ الرابطة من الإنهيار الذي وصلت إليه بسبب الممارسات الخاطئة وكذلك توجيه دفة قيادتها في الإتجاه الصحيح. كانت هذه هي مهمة اللجنة التسييرية التي قادها بإقتدار الأخ الأستاذ عبد الكريم عباس وأعضاء لجنته الذين أنجزوا المهمة بنجاح منقطع النظير.



تكرر اللجنة المنتخبة شكرها وإمتنانها للجنة التسييرية العملاقة التي سجلت هذا الإنجاز التاريخي العظيم. كذلك تشكر جماهير النوبة التي أتت من مختلف الولايات الأمريكية متكبدة مشاق السفر وتكاليفه من أجل حضور هذا المؤتمر، كما تشكر اللجنة ولاية أيوا وجماهيرها على المجهود الكبير الذي بذلوه لإقامة المؤتمر والذي إنعكس في حسن الإستقبال والتنظيم والضيافة التي ظهرت في فعاليات المؤتمر.



محمد دقيق عمر

السكرتير الإعلامي

التاريخ : ٧ سبتمبر ٢٠١٨م

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