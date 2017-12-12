البشير يطمئن على تنفيذ قرار تسليم تحويلات المغتربين بالعملات الأجنبية



06:09 PM December, 12 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: جادين

ناقش الاجتماع الرابع الخاص بإجراءات ضبط سعر الصرف، برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالقصر الجمهوري موقف تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة ومدى انعكاساتها الإيجابية على الواقع الاقتصادي وتحسن سعر الصرف، واطمأن على تنفيذ قرار تسليم تحويلات المغتربين بالدولار بالداخل.

وأوضح وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية بالقصر أمس، أن الاجتماع استعرض موقف القرارات السابقة ومدى تنفيذها، لافتاً إلى نتائج وصفها بالإيجابية اتخذت بشأن ضبط سعر الصرف أكد أنها أسهمت بصورة إيجابية على مجمل أداء الاقتصاد، وأشار إلى أنه تم تخصيص عددٍ من المصارف وفتح نوافذ لها لصرف تحويلات المغتربين بالعملة المطلوبة كما أقر فتح حسابات للأشخاص بالداخل بالعملة الأجنبية يصرفونها متى ما أرادوا وبالعملة التي يريدونها.

وأعلن الركابي أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير شؤون رئاسة الجمهورية الدكتور فضل الله فضل وعضوية وزراء الدولة بالمالية والاستثمار، ووزراء المالية بالولايات لمراجعة المشاريع الاستثمارية وما تم تنفيذه فيها.