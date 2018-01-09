البشير يدعو لممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب



02:53 PM January, 09 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



دعا رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني، الأحزاب للالتزام بالممارسة السياسية الراشدة وممارسة الديمقراطية داخلها وعقد مؤتمراتها العامة، مؤكداً التزام الدولة بأن تأتي انتخابات 2020 في جو وفاقي كامل ودستور دائم للبلاد.



وأكد البشير، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع لحزب مؤتمر البجا بقيادة موسى محمد أحمد أمس، التزامهم بتنفيذ كل توصيات الحوار الوطني حتى الوصول إلى نهاية الفترة، واعداً بتعزيز التنمية والخدمات، وأن يأخذ كل أهل السودان حقهم، ودعا الجميع لالتماس الأعذار لبعضهم بعضاً في كل ما اختلفوا حوله لبناء السودان والتوافق حوله.



وشدد على أهمية المحافظة على أمن البلاد واستقرارها واستقلالها، وقال "مهمتنا كلنا الحفاظ على استقلال البلاد واستقرارها وأن ندفع عنها كل من يحاول المساس بها".



ووصف البشير مؤتمر البجا بأنه حزب مُلتزم بنظامه الأساسي والسياسي، ويعقد مؤتمره العام بانتظام، وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد قمة الممارسة الديمقراطية، مطالباً الأحزاب السياسية بأن تحذو حذو حزب مؤتمر البجا وعقد مؤتمراتها العامة، وفي الممارسة الديمقراطية والشورية داخله.