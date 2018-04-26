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البشير وديبي يلتزمان بإزالة العوائق بين السودان وتشاد

26-04-2018, 07:00 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
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البشير وديبي يلتزمان بإزالة العوائق بين السودان وتشاد

    07:00 PM April, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الجنينة: الصيحة

    التزم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ونظيره التشادي إدريس ديبي، بإزالة العوائق القانونية والإدارية والهجرية والأمنية على الحدود بين البلدين، وتعهدا بتنفيذ توصيات مؤتمر تنمية الحدود السودانية التشادية، الذي اختتم أعماله أمس بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بعد جلسات استمرت يومين.

    وقال البشير خلال مخاطبته ختام المؤتمر إن السودان ملتزم بتحويل كل توصيات المؤتمر إلى برامج عمل عبر الحكومات الولائية والحكومة الاتحادية وكل جهات الاختصاص، وكل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين والبضائع، مشيراً إلى أهمية تطوير المنطقة الحرة بين البلدين لتيسير عملية تبادل السلع، وإقامة مناطق صناعية وسكنية حضارية جديدة تُنمي المناطق حولها.

    وأكد البشير أن حياة المواطنين على الحدود بين السودان وتشاد لا تتأثر بالفواصل والبروتوكولات التي رسمها الاستعمار، وقال إن مؤتمر الحدود سيكون دورياً حيث يُعقد مرة في تشاد ومرة في السودان.

    وأكد البشير نجاح تجربة القوات السودانية التشادية المشتركة، معلناً موافقة الطرفين على تدعيمها بقوات شرطية استجابة لتوصيات المؤتمر، موجهاً بتعزيزها وتمكينها وتوفير كل احتياجاتها ودعمها بعناصر شرطية، ونوه لضرورة حسم أي تفلتات قد تحدث هنا وهناك، وأعلن التزام السودان بتقديم كل الخدمات المطلوبة لاستخدام تشاد للموانئ السودانية.

    من جهته، أكد إدريس ديبي التزام بلاده بتنفيذ توصيات المؤتمر وتقديم كل ما يدعم التعاون بين البلدين، وأشار إلى ضرورة إكمال خطوط السكة الحديد التي تربط السودان بتشاد، وتعزيز قطاع النقل، وقال إن تجربة مؤتمر الجنينة يمكن أن تعمم على الحدود بين البلدين.
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