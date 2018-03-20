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البشير مخاطباً الأسرة المصرية: قوة السودان قوة لمصر

20-03-2018, 06:38 PM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
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البشير مخاطباً الأسرة المصرية: قوة السودان قوة لمصر

    06:38 PM March, 20 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
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    القاهرة – وكالات
    قال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، أمس، إن قوة السودان قوة لمصر، وقوة مصر هي قوة للسودان. وأشاد لدى مخاطبته، أمس (الاثنين)، احتفال الأسرة المصرية بالملعب الداخلي باستاد القاهرة، بالعلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط البلدين، وقال إنها علاقة راسخة ومتجذرة وضاربة في القدم.
    وقال البشير في كلمته “بحثت مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كل ما من شأنه تحصين العلاقة وتعزيز هذه الوشائج بين بلدينا وشعبينا الشقيقين وإزاحة أي عقبات تعتريها”، وتابع “إن إنجازات مصر هي فخر لنا جميعاً في الشطر الجنوبي لوادي النيل، معرباً عن أمله أن تحقق مصر تطلعات شعبها نحو مراقي التنمية والسلام”.
    من جانبه، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن أمن السودان يعني أمن مصر، وإن أمن مصر يعني أمن السودان، لافتاً إلى أن شعبي البلدين يعدان أسرة واحدة ومصيرهما مشترك، وزاد قائلاً إن ما يجمع الشعبين رباط مقدس، لافتاً إلى حرصه على وضع الأسس للتعاون والتكامل المشترك.
    وقال السيسي نحن سعداء جداً أن نحتفل بيوم الأسرة المصرية، ويكون معنا الرئيس البشير وهي مناسبة تجسد مشاعر الأخوة. واستعرض الرئيس المصري الإنجازات التي حققتها مصر في كافة المجالات.
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