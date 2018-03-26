البشير : «نسعى لجعل الجيش قوة رادعة تؤمن البلاد دون قتال»



05:23 PM March, 26 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم : جاد الرب عبيد

تباهى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير، بالقوات المسلحة السودانية، وقال إن القوات ظلت تنجب القادة الأكفاء والمقتدرين وتشكل قناعة راسخة اقليمياً ودولياً بقدراتها وكفاءتها الأمر الذي جعل كثير من الدول تبعث بأبنائها للتدريب بالمؤسسات والمعاهد بالبلاد تحت إشراف مباشر من الضباط السودانيين، وأشار إلى أن شهادته في حق القوات المسلحة ليست تعصباً إنما حقيقية ماثلة، وقال البشير لدى مخاطبته حفل تكريم ووداع رئيس الأركان المشتركة وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة السابقين ببرج وزارة الدفاع أمس، «نسعى لجعل القوات المسلحة قوة رادعة تستطيع أن تؤمن البلاد دون قتال بكفاءتها المعهودة»، وأشار إلى أن معظم الجيوش في المنطقة انهارت تحت ضربات التمرد، رغم أنها لم تتعرض للتآمر والكيل كما تعرضت له البلاد.

