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البشير: ملتزمون بالعهود والراجل بربطو من لسانو

09-01-2018, 04:51 PM

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تاريخ التسجيل: 15-04-2014
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البشير: ملتزمون بالعهود والراجل بربطو من لسانو

    04:51 PM January, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    اخر لحظة-الخرطوم-السودان
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    جزم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، باستهداف البلاد من جهات لم يسمها، وقال "كثير منكم مطلعين على الهجمة التي تستهدف السودان"، وأضاف أن مهمة الجهات السياسية والمجتمعية هي كيفية المحافظة على استقرار البلاد وحمايتها من كل من يحاول المساس بها، ودعا المواطنين للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وقال "نحن كمواطنين وشعب سوداني يجب أن نحافظ على استقرار الأمن بالبلاد"، وجدد البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع لحزب مؤتمر البجا بقاعة الصداقة أمس، التزامه بتطبيق توصيات الحوار الوطني، وتعهد بأن تدار انتخابات 2020 في جوء وفاقي كامل ودستور دائم للبلاد، وقال "ملتزمون بكل مواثيقنا وعهودنا والراجل بربطو من لسانو"، وقطع بأن الأحزاب هي الرمزية للممارسة الديمقراطية، مضيفاً "إذا انعدمت الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب يبقى فاقد الشي لا يعطيه"، ودعا الأحزاب للإلتزام بممارسة سياسية راشدة، حتى لا تكون الممارسة عرجاء وينعكس ذلك الأثر على البيئة بالبلاد، مطالباً الأحزاب بان تحذو حذو حزب مؤتمر البجا في إنتظام ممارسته الشورية والديمقراطية الواسعة داخل الحزب .
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