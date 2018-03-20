البشير: لدينا إرادة قوية لحل أي إشكالية مع مصر

05:34 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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القاهرة: وكالات

أعلن رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، بالقاهرة، اتفاقهما على العمل المشترك لحل قضية سد النهضة، وقال إن السودان لديه إرادة سياسية قوية لحل أية إشكالية مع مصر من أجل تحقيق مصلحة الشعبين، وأضاف البشير أن العلاقات السودانية المصرية تعد بمثابة أمانة في يد قيادة البلدين اللذين تجمعهما علاقة يربطها التاريخ والجغرافيا ونهر النيل والثقافة والدين والمصير والمستقبل المشترك، وتابع «هناك إرادة سياسية قوية للتعاون مع مصر لحل أية إشكالية تظهر مستقبلاً لمصلحة الشعبين والبلدين»، وعن مباحثاته مع نظيره المصري، قال البشير «تحدثنا عن مشروعات الربط البري والنهري والكهربائي والسكك الحديدية، لتيسير حركة انتقال الأفراد والتبادل التجاري بين الخرطوم والقاهرة»، وقال البشير خلال المؤتمر، «ليس لدينا أي خيار سوى التعاون لتحقيق المصلحة لشعوبنا».. ووصف اللقاءات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة بالإيجابية، وساهمت في زيادة التفاهم والتعاون، وشدد على أن التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة، تحتم على البلدين مواصلة التنسيق المكثف بينهما لتحقيق مصالحهما، فضلاً عن تعزيز التعاون على مختلف المستويات وعلى الصعيد الأمني.. وأعلن البشير دعم السودان الكامل لأمن واستقرار مصر، وقال البشير إن زيارتهم لمصر جاءت في هذا التوقيت لتؤكد دعمهم لمصر واستقرارها وأنهم مع دعم وترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، وأضاف البشير « أننا نتعاون معه لأننا عرفناه عن قرب وصدقه وتطلعاته لعلاقات قوية ومتميزة مع السودان». من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا مؤخراً، وأضاف «أكدنا عزمنا على العمل معاً ومع الأشقاء في إثيوبيا على التوصل إلى شراكة في نهر النيل تحقق المنفعة للجميع دون الإضرار بأي طرف»، ولفت السيسي إلى مناقشته القضايا المشتركة، والتنسيق الثنائي، الذي يعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة. وشدد على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجان المشتركة بصورة منتظمة، ومعالجة أية شواغل أو تحديات تطرأ على العلاقات، وأشار إلى بدء الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين، نهاية العام الجاري في الخرطوم. ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن «المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وتعظيم التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وخاصة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والنقل والبنية التحتية»، وأشار البيان إلى أن «المتغيرات والظروف التي تحيط بالمنطقة وطبيعة الأوضاع السياسية وحجم التحديات الأمنية، تفرض ضرورة التوحد صفاً واحداً ككتلة صلبة للحفاظ على مؤسسات دولنا وتحصينها من أية محاولات للنيل من مقدراتها». |Articles |News |مقالات |بيانات