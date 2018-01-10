البشير: عقار شرد وحول أهله لنازحين ولاجئين



01:44 PM January, 10 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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السريو – آدم محمد أحمد

وبخ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، مالك عقار إير زعيم الحركة الشعبية – قطاع الشمال، لاختياره الحرب في وقت كان فيه حاكما لولاية النيل الأزرق، وحمله مسؤولية تأخر التنمية في الولاية، وقال مخاطبا عقار: “لقد شردتم أهلكم وجوعتوهم وحولتوهم إلى نازحين ولاجئين”, داعيا حملة السلاح إلى العودة للبلاد والانخراط في مسيرة السلام عبر الحوار الوطني وتابع: “عيب أن ينتظر المعارضون بالخارج لقمة العيش من الخواجات والسودان بلد واسع وشاسع وخيراته وفيرة”. ونبه البشير إلى أنهم يرفضون التمرد “وأن البندقية لن تكون إلا في يد الحكومة”، وأكد الرئيس خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في منطقة السريو بالنيل الأزرق أمس، ضرورة عودة اللاجئين من دول الجوار والعيش بكرامة في الوطن، وأعلن التزامه بتنفيذ مطالب دفع بها المواطنون تمثلت في إكمال طرق وإعفاء من رسوم الكهرباء.

من جهته أعلن حسين ياسين والي الولاية، تأكيد الأحزاب السياسية والإدارات الأهلية ترشيحها لرئيس الجمهورية عمر البشير لدورة رئاسية ثانية خلال انتخابات 2020، مشيداً بدعم البشير واهتمامه بمشروعات الولاية، وتبرعه لمشروع كهربة إدارية السريو في محلية الدمازين.