البشير: الحدود بين السودان وتشاد حبر على ورق



07:02 PM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الجنينة – آدم محمد أحمد

قال المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، إن ما تم في مؤتمر الحدود بين السودان وتشاد هو الوضع الطبيعي لإزالة كل القيود في حركة المواطنين والسلع بين البلدين، سواء حواجز أمنية أو قانونية. وأشار خلال مخاطبته ختام مؤتمر الحدود في الجنينة، أمس، إلى أن الحدود بين الخرطوم وأنجمينا مصطنعة ولا وجود لها إلا على الورق.