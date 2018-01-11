البشير: البندقية لن تكون وسيلة لاستلام السلطة



03:46 PM January, 11 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الدمازين: رئيس التحرير



شدد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على ضرورة الحفاظ على الأمن وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة أعداء السودان، واتهم المتمردين (الضالين) بتغليب المصالح الشخصية والأجندة الخارجية على مصالح الوطن، داعياً إياهم للعودة والمساهمة في بناء وتنمية السودان، وأشار في لقاء جماهيري بالدمازين ضمن برنامج اليوم الثاني لزيارته لولاية النيل الأزرق أمس، إلى أن أعداء السودان لا يريدون له الاستفادة من امكاناته الزراعية والصناعية واستثمار المعادن والثروة الحيوانية.. في السياق شدد البشير خلال زيارته للفرقة الرابعة بالدمازين على أن البندقية لن تكون وسيلة لاستلام السلطة، وحيا القوات المسلحة وهم يقدمون أرواحهم فداءً للوطن، مشيداً بالشعب السوداني، وقال إنه يستحق أن يضحوا من أجله كما أشاد بالقوات المسلحة التي تشارك في اليمن، والذين أبهروا العالم وقدموا نموذجاً في الشجاعة القتالية، وقال الرئيس (لا نحارب من أجل قتل إخواننا الآخرين، ولكن مهمتنا الأساسية هي الدفاع عن السودان وأهله وحدوده، وضد من يتمرد ويخرب ويزعزع أمن المواطنين).