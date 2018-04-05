البشير: أي زول أكل مال الشعب بنطلعو من عينو



08:19 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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ربك ــ أبا ــ آدم محمد أحمد

جدد المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، تعهده بالاستمرار في محاربة جميع أشكال الفساد وملاحقة المفسدين واسترداد كل الأموال المنهوبة. وقال: “أي زول أكل مال الشعب بنطلعو من عيونو”، داعياً كل من يملك معلومات بشأن عمليات فساد بضرورة تسليمها، وأضاف “الموضوع ما ساهل ودايرة عصرة ونحن مساهرين”.

وأكد البشير خلال مخاطبته لقاءً جماهيرياً في استاد ربك، أمس، أن “السودان سيظل حراً أبياً يملك قراره وكلمته، ولن يركع إلا لله ولن ينكسر لأي زول جاي من الخارج أو دولة”، وقال إن رجال ونساء السودان جاهزون لتأديب أي مرتزق بالخارج يقتات من موائد الخواجات، وزاد “دا كله مال حرام وسحت”، بينما هدد بطرد أي مسؤول غربي “يقل أدبو”، وأضاف “أنا قاعد في الكرسي دا رئيس وليس عمر البشير، ووالله لن تجدوني إلا في موقع يعزكم”.

في السياق، تعهد البشير خلال مخاطبته لقاءً حاشداً في الجزيرة أبا، بأن يجعل من (أبا) مدينة نموذجية تتمتع بكافة الخدمات من طرق وتعليم وصحة. وأضاف أن كل المشروعات التنموية واجب تنفيذها، و”إذا ما اتنفذت المرة الجايا حنقطع راس كاشا”، وأكد أنه ليس محتاجاً لتقارير من كاشا، لأنها تأتي من الجماهير.