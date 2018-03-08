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البشير: أحمد هارون باقٍ في كردفان حتى تصير له قبة الرئيس افتتح عدداً من المشروعات في اليوم الأول

08-03-2018, 11:23 PM

صحيفة الصيحة السودانية
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تاريخ التسجيل: 06-02-2015
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البشير: أحمد هارون باقٍ في كردفان حتى تصير له قبة الرئيس افتتح عدداً من المشروعات في اليوم الأول

    10:23 PM March, 08 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    وثيقة عهد وميثاق من أهل شمال كردفان لترشيح المشير عمر البشير في انتخابات 2020

    الأبيض- بارا: رمضان- أبوعاقلة

    طالب رئيس الجمهورية عمر البشير بإعادة كردفان إلى سابق عهدها من حيث الإنتاج والريادة. داعياً إلى مواصلة أعمال النفير التي انتظمت الولاية منذ خمسة أعوام .وأشاد البشير خلال مخاطبته مساء أمس الاحتفال بافتتاح إستاد شيكان بعد تأهيله بوالي شمال كردفان أحمد هارون والذي أكد بقاءه في الولاية استجابة لرغبة مواطني الولاية، مضيفاً بقوله: (هارون باقٍ معكم حتى الممات وأوصيكم بأن تبنوا على قبره قبة لتكون الثانية بعد قبة الشيخ الولي) .

    وكانت الفعاليات المجتمعية والأهلية بشمال كردفان قد قدمت وثيقة عهد ومثياق لرئيس الجمهورية طالبته عبرها بإعادة ترشيحه لانتخابات عام 2020م.

    وكان رئيس الجمهورية عمر البشير بدأ زيارة إلى ولاية شمال كردفان أمس "الأربعاء" تستغرق ثلاثة أيام، يفتتح خلالها عدداً من مشاريع البنيات التحتية التي أنجزتها الولاية عبر مشروع نفير النهضة، ويدشن مشاريع المرحلة الثانية التي تهتم بزيادة الإنتاج والإنتاجية (التنمية المستدامة)، ويزور الرئيس عدداً من خلاوى القرآن الكريم ورجالات الطرق الصوفية.

    وزار الرئيس في استهلالية جولته المشروع الزراعي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية السعودية (نادك) التي تقع على بعد (32) كلم غرب ولاية الخرطوم بإدارية إندرابة بمحلية جبرة الشيخ التابعة لشمال كردفان، ودشن حصاد القمح الذي زُرع لأول مرة بكردفان، واطلع على تجربة الشركة في زراعة الأعلاف وإدخال زراعة النخيل والخضروات وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية، كما افتتح المرحلة الرابعة لطريق الصادرات بطول (32) كلم نفذته نادك ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.

    وافتتح الرئيس المرحلة الثانية من طريق الصادارت عند منطقة رهيد النوبة التي تبعد (200) كيلو من بارا، واستمع لشرح من وزير الطرق مكاوي محمد عوض حول الجهود المبذولة لإكمال الطريق في موعده.

    وزار البشير خلاوى الشيخ الكباشي التابعة لمحلية بارا وافتتح بها عدداً من المنشآت، وحيا أهل المنطقة والطرق الصوفية، مؤكداً أن الطريق يأتي تكريمًا لأهل المنطقة وتقديم الخدمات لهم، وأن شمال كردفان قدمت أنموذجاً لأهل السودان من خلال نفير النهضة، وتسلم وثيقة عهد وميثاق من مشايخ الطرق الصوفية بالولاية أكدوا من خلالها ترشيحهم لرئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

    وبمدينة بارا وقف الرئيس على سير العمل بإستاد بارا وفي اللقاء الجماهيري أشاد بالإنجازات التنموية الكبيرة التي انتظمت شمال كردفان، مؤكداً أن زيارته جاءت لتأكيد التزاماته السابقة تجاه نفير نهضة الولاية، مؤكداً أن نفير النهضة كان مبادرة مجتمعية حقيقية، وشكر الرئيس أهل بارا لقبولهم التخطيط لتصبح من أهم المدن.

    ووجه بكهربة المشاريع الإنتاجية في إطار المشروع القومي للإنتاج الحيواني والبستاني، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من هذه الخيرات لمصلحة إنسان المنطقة.

    في السياق، رحب والي شمال كردفان أحمد محمد هارون بزيارة رئيس الجمهورية ووفده الميمون من مؤسسة الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزاء الدولة والإعلام، وشكر هارون الرئيس على اهتمامه بالطريق والمياه وشكر المواطنين لاستجابتهم للتخطيط، مؤكداً أن التخطيط يسهل من تنفيذ الطرق الداخلية وشبكات المياه والكهرباء،

    معتمد المحلية عبد الرحمن علي الماحي أعرب عن سعادته بزيارة رئيس الجمهورية وضيوف المحلية وأهل بارا بكل قطاعاتهم شاكراً حكومة الولاية ورئاسة الجمهورية على التنمية التي شهدتها المحلية، مؤكداً أن شمال كردفان من بوابة محلية بارا ستصبح قاطرة الإنتاج بالسودان.

    وبمدينة الأبيض افتتح الرئيس مخيماً للبيع المخفض ومعرض إنجازات النفير ومقصورة إستاد قلعة شيكان ودشن المشروع القومي لمحو الأمية بالسودان، وخاطب اللقاء الجماهيري الحاشد بإستاد الأبيض.
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