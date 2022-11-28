البرهان يصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل لتكوين لجان تسيير للنقابات والإتحادات ا

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل. وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والإتحادات المهنية والإتحاد العام لأصحاب العمل لحين إنعقاد جمعياتها العمومية.
وتختص اللجنة أيضاً، بتحديد وحصر ارصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة. فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الإجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.
ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبا.
على أن ترفع اللجنة إجراءتها بأعجل ماتيسر. ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.
إعلام مجلس السيادة الإنتقالي
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 28 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة