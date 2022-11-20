البرهان يبعث برقية تهنئة لأمير دولة قطر بمناسبة نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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11-20-2022, 07:38 PM

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البرهان يبعث برقية تهنئة لأمير دولة قطر بمناسبة نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم


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  • تردد القنوات الناقلة لمباريات لكأس العالم 2022 مجانا على القمر الصناعي نايل سات:
  • من وراء تهريب الذهب من السودان؟ PROFM
  • عيون العالم كلها تلتفت اليوم جهة افراح احتفالات قطر صور
  • قطر تمرر اجندتها ام تلعب على الدقون؟!
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  • “الحرية والتغيير”: الاتفاق الإطاري مع العسكريين لن يقود إلى تشكيل الحكومة


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  • بشكل عاجل وسريع:وزير النظافة العامة بولاية الخرطوم كتبه د.فراج الشيخ الفزاري
  • قراءة في كتاب د. النُّور حَمَد:العقل الرَّعَوي في استعصاء الإمساك بأسباب التَّقد التَّقدُم (1 /2)
  • كيف توسل الجنوسايدير البشير البرهان تركه في مستشفى علياء لأسباب قاهرة ؟ كتبه ثروت قاسم
  • العرب أخر من يدرك ؛ وأخر من يواجه كتبه د.محمد الموسوي
  • عظمَ اللهُ أجر فلسطين والأمة بشهداء جباليا كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي
  • في الأزمة الأوكرانية ... خواطر فلسطينية كتبه معتصم حمادة
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