البرهان يبعث برقية تهنئة لأمير دولة قطر بمناسبة نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم

بعث عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة لأمير دولة قطر ،صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته قطر في إستضافة بطولة كأس العالم.
وقال البرهان في برقيته" يطيب لي وبلادكم الشقيقة تستضيف الحدث الأبرز والأهم في العالم والمتمثل في بطولة كأس العالم للعام ٢٠٢٢،أن أتقدم لكم ، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بعاطر التهاني، بهذا النجاح في الإعداد المبهر والتنظيم الأنيق لهذه البطولة التي تقام لأول مرة في بلد عربي".
وأشاد رئيس مجلس السيادة بجميع المؤسسات القطرية في إستقبال مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم على إختلاف مشاربهم. وتحويل قطر لمتحف مفتوح يسر الناظرين ويبعث الفخر في نفوس الأمة العربية والإسلامية. متمنيا لمنتخب قطر التأهل لأعلى المراكز ،ولدولة قطر الشقيقة دوام التطور والرفاه.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 18 2022
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