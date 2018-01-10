البرلمان يصادق على اتفاقية قوات الطوارئ وزارة الدفاع: لدينا تنسيق استخباراتي وسياسي مع دول شرق أفري



01:43 PM January, 10 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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البرلمان: صابر حامد



صادق البرلمان على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إنشاء قوة طوارئ شرق أفريقيا لسنة 2016م، ويعتبر السودان الدولة الوحيدة غير الموقعة على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بدولة غينيا الإستوائية عام 2014م، ويرأس السودان قيادة قوات الطوارئ وتتخذ من دولة إثيوبيا مقراً.



وقال وزير الدولة بالدفاع الفريق ركن علي سالم في جلسة البرلمان أمس "الثلاثاء"، إن السودان لديه تنسيق سياسي واستخباراتي مع الدول الـ"10" المكونة لقوات طوارئ شرق أفريقيا، مشيراً إلى أن تمارين الرماية التي أجريت للقوات في منطقة "جبيت" بولاية البحر الأحمر شارك فيها ألف جندي من القوات السودانية.



وقالت لجان "الأمن والدفاع، التشريع والعدل، والشؤون الخارجية" بالبرلمان في تقريرها حول مشروع القانون الذي قدمته في جلسة أمس "الثلاثاء"، إن الاتفاقية تعتبر جزءاً من بناء السلام والأمن القومي وآلية إقليمية لمنع الصراع في المنطقة وتعزز دور السودان في قضايا المحيط الإقليمي والأفريقي، ونوهت اللجان إلى أن الاتفاقية تهدف لإنشاء آلية فعالة للتشاور والتعاون من أجل تسوية المنازعات بالوسائل السلمية واحترام حقوق الإنسان والمساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، فضلاً عن احترام حسن الجوار وعدم الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام الحدود الموروثة منذ الاستقلال، إضافة لوضع ترتيبات للأمن الجماعي والإنذار المبكر لتسيير الاستجابة في الوقت المناسب وبكفاءة لحالات الصراع والأزمات في أفريقيا وفقاً لالتزامات الدول الأعضاء في البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، وحددت الاتفاقية تكوين الأجهزة السياسية لقوة شرق أفريقيا وهي مجلس رؤساء الدول والحكومات ومجلس وزراء الدفاع والأمن.