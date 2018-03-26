البرلمان: ليس هنالك ما يدعو للخوف والهلع بسبب نقص المواد البترولية



07:08 PM March, 26 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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البرلمان: عمر دمباي

قال رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان السماني الوسيلة، إن زيادة استهلاك المواد البترولية خلال الأيام الماضية بنسبة (30 %) أدت إلى قلة حصة الاستهلاك اليومية، بجانب الإجراءات المالية التي تشكل عائقاً في انسياب الأموال لاكتمال عملية الاستيراد تسببت في أزمة الوقود والغاز التي تشهدها بعض مدن البلاد، ودعا الوسيلة في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، المواطنين إلى عدم الهلع والخوف بسبب نقص المواد البترولية، وطالب رئيس اللجنة في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس وزارة النفط وشركة مصفاة الجيلي بتنفيذ صيانتها الدورية للمصفاة تفادياً للتوقف، وتابع «حال تأخر أعمال الصيانة سيتعرض المصفاة إلى كارثة ويكلف الدولة مليارات الدولارات»، ونقل الوسيلة عن وزارة الكهرباء باستقرار الإمداد الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل، واستبعدت الوزارة أي انقطاع إلا في حالة حدوث طاريء، وكشف عن استحداث الوزارة محطات متحركة لمعالجة القطوعات بجانب محطة تركية عائمة في البحر لسد اي نقص، وأكد الوسيلة على أن الوزارة وضعت كافة الاحتياطات لتأمين عملية إمداد الكهرباء، وقال السماني عقب اجتماع مع وزارة الكهرباء عن اتجاه الوزارة للتركيز على الطاقات البديلة لمنع حدوث أي فجوة من خلال الاعتماد على مصدر واحد، وأكد متابعة اللجنة مع الوزارة لتذليل كافة العقبات التي تعترض عملية الإمداد الكهربائي.