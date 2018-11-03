الامين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج: الحركة الاسلامية (انتكست)

التجمع الاتحادي المعارض بامريكا الشمالية يقدم ندوة بعنوان ازمة الطبقة الوسطي السودانية
منبر التجاني الطيب يدعوكم لحضور ندوة بعنوان حَوَلْ أَزمة السُودّان الراهنة وسُبل الحّل
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 08-11-2018, 10:54 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-11-2018, 10:24 PM

صحيفة الانتباهة
<aصحيفة الانتباهة
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الامين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج: الحركة الاسلامية (انتكست)

    11:24 PM November, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الانتباهة-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر







    الخرطوم : عبد الرحمن صالح
    قال الامين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج أن الحركة الاسلامية (أنتكست) ووصلت الي ما وصلت اليه الان. وأكد الحاج مخاطبا شوري الحزب شرق الجزيرة بقرية ود الماجدي أمس أن الحركة الاسلامية هي التي اتت بالحكومة وليس العكس ، وأضاف قائلاً (ما أصاب المشروع الاسلامي كبير وفينا من طرد ومن شرد ومن اعتقل ومن قتل) . وطالب وزراء الشعبي في الحكومة بكشف الحقائق كاملة ، وقال (علي وزرائنا كشف الحقائق وقولها وعلي الاخربن ان يتحملوا راينا) ، وأضاف قائلاً أستجبنا للحوار وشاركنا في الحكومة مشاركة رمزية من أجل التغيير و لنصحح الاخطاء ونصحنا بالكلمة لان الباب المتاح الان هو الحوار ( ونحن ما تابعين لاحد) ، وجزم بأن الشعبي لم يطلب من الوطني اي وزارة ولا رئاسة ، وقال مبادئنا تمنعنا من عمل (الشكلة) في المناصب .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de