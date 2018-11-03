الامين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج: الحركة الاسلامية (انتكست)



11:24 PM November, 03 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الانتباهة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم : عبد الرحمن صالح

قال الامين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج أن الحركة الاسلامية (أنتكست) ووصلت الي ما وصلت اليه الان. وأكد الحاج مخاطبا شوري الحزب شرق الجزيرة بقرية ود الماجدي أمس أن الحركة الاسلامية هي التي اتت بالحكومة وليس العكس ، وأضاف قائلاً (ما أصاب المشروع الاسلامي كبير وفينا من طرد ومن شرد ومن اعتقل ومن قتل) . وطالب وزراء الشعبي في الحكومة بكشف الحقائق كاملة ، وقال (علي وزرائنا كشف الحقائق وقولها وعلي الاخربن ان يتحملوا راينا) ، وأضاف قائلاً أستجبنا للحوار وشاركنا في الحكومة مشاركة رمزية من أجل التغيير و لنصحح الاخطاء ونصحنا بالكلمة لان الباب المتاح الان هو الحوار ( ونحن ما تابعين لاحد) ، وجزم بأن الشعبي لم يطلب من الوطني اي وزارة ولا رئاسة ، وقال مبادئنا تمنعنا من عمل (الشكلة) في المناصب .